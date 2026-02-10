Epstein'e benzeyen adam şehri terk etti: "Artık dayanamadım, ortam yatışana kadar evden çıkmayacağım"

Kayseri'de dış görünüşü nedeniyle Jeffrey Epstein'a benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı sosyal baskının ardından şehirden ayrıldı.

EPSTEIN BENZERLİĞİ İSYAN ETTİRDİ: ŞEHRİ TERK ETTİ

Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile son günlerde maruz kaldığı baskılardan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Özdemir, şehri terk edip bir süre dışarıya çıkmayacağını söyledi.

"RAHATSIZ OLDUM KOMŞULARIN BAKIŞLARINDAN"

Benzetmelerden dolayı günlük yaşamının olumsuz olduğunu belirten Özdemir, "Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım.

"ORTAM YATIŞANA KADAR EVDEN DIŞARI ÇIKMAYACAĞIM"

Bir an önce Ankara'ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadarda evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?" dedi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır