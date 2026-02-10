Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la ilgili gelişmeyi Şamil Tayyar duyurdu: "Siyasi karantinaya alındı"

CHP’den istifa eden ve uzun süredir AK Parti’ye katılacağı konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, siyasi karantinaya alındı. Özarslan kamuoyuna yaptığı açıklamada, istifa nedenini CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajlar olarak açıklasa da, istifanın arkasında AK Parti’ye katılma planı nedeniyle CHP’nin aldığı “kesin ihraç” kararı olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP'Lİ ÖZARSLAN'IN AK PARTİ'YE GEÇME HAZIRLIĞI GÜNDEM OLMUŞTU

Bir süredir Abdullah Güler gibi isimlerle gizli bir diplomasi yürüttüğü belirlenen ve CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılacağı konuşulan Özarslan, istifasının ardından düzenlediği basın toplantısında hem AK Parti'ye hem de MHP'ye göz kırpmıştı.

Özarslan, konuşmasında "Ben, Sivas'ta muhafazakar bir aileden gelmeyim. Benim yetiştirildiğim tedrisatta ne AK Parti uzak ne MHP uzak. Bakacağız. Süreç neyi gösterir onu bilemem ama şu an bağımsızım biliyorsunuz. Önemli olan Keçiören halkımıza hizmettir. Kimseyi ayırmadan devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

SİYASİ KARANTİNAYI ŞAMİL TAYYAR DUYURDU

AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özarslan’ın siyasi karantinaya alındığını ve AK Parti’ye geçişinin rafa kaldığını duyurdu. Tayyar, açıklamasında “CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’ın AK Parti’ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı. Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özaslan siyasi karantinaya alındı.” ifadelerini kullandı.

"SAVCILIK SORUŞTURMASI TAKİP EDİLECEK"

“Gördüğüm kadarıyla, hakkındaki iddialar, savcılık soruşturması takip edilecek, teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir. Doğru bir tavır.” ifadelerine yer veren Tayyar, “Sorumsuz aracılara rağmen Cumhurbaşkanımızın bu duyarlılığı çok kıymetli. Hayırlara vesile olur İnşallah” sözlerini sarf etti.