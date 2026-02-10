HABER

Kamyonun çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonun çarptığı tabela park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, Mersin Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi sınırlarında Antalya istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki 55 ACY 082 plakalı kamyon, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

KAMYON TABELAYA ÇARPTI, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kamyon önce elektrik direğine ardından bir otele ait dev tabelaya çarptı. Tabela, yol kenarında park halindeki bir otomobilin üzerine devrilerek araca hasar verdi. Kazayı görenlerin haber verilmesiyle olay yerine trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

10 Şubat 2026
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
