Trump'tan İran açıklaması! "İkinci uçak gemisi saldırı grubunu göndereceğiz"

ABD Başkanı Trump'tan İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü söyledi.

ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. ABD, son olarak başlayan gösteriler sonrası İran'ı vurmakla tehdit etmiş ve bölgeye uçak gemisi göndermişti. Yaşanan gelişmeler sonrası müzakere masası kurulmuş ve ilk görüşme Umman'da gerçekleşmişti.

"YA ANLAŞMA YAPACAĞIZ..."

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump, İran ile müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız" dedi.

"İKİNCİ UÇAK GEMİSİ SALDIRI GRUBUNU GÖNDERECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü söyledi.

10 Şubat 2026
10 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA



İran Donald Trump


