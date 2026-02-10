Trump'tan İran açıklaması! "İkinci uçak gemisi saldırı grubunu göndereceğiz"

ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. ABD, son olarak başlayan gösteriler sonrası İran'ı vurmakla tehdit etmiş ve bölgeye uçak gemisi göndermişti. Yaşanan gelişmeler sonrası müzakere masası kurulmuş ve ilk görüşme Umman'da gerçekleşmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump, İran ile müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü söyledi.
