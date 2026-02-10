Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi mevkii O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nün altındaki yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre, otoyolun altında kalan yeşil alanda vatandaşlar tarafından yerde yatan bir kişinin cansız bedeni görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ERKEK CESEDİ İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Ekiplerin ilk incelemeleri sonrası cesedin 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Daha sonra polis ekipleri, alanı güvenlik şeridi ile kapatarak olay yerinde geniş çaplı bir inceleme yaptı. Yapılan incelemede, erkek şahsın yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi.

ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Öte yandan cesedin, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otoyoldan yeşil alana atıldığı üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır