Gaziantep'te hesap tartışması sonrası lüks restorana silahlı saldırı

Gaziantep'te lüks eğlence mekanı ve restorana, seyir halindeki araçtan silahla ateş açıldı. Hesap tartışması sonrası yaşandığı öne sürülen saldırıda yaralanan olmazken, mekanda maddi hasar meydana geldi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı’nda faaliyet gösteren Bayazhan isimli lüks eğlence mekanı ve restorana hareket halindeki araçtan silahlı saldırı düzenlendi.

HESAP TARTIŞMASI SONRASI KAVGA

Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırıda yaralananın olmadığı belirlendi. 3 kurşunun isabet ettiği mekanda ise maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Olayın, mekanda yaşanan hesap tartışması sonrası yaşandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve kaçan saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor.

10 Şubat 2026
10 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

