Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı görevine atandı: Mustafa Çiftçi kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı görevine getirildi. Atama kararı sonrası sosyal medyada en çok aranan konu başlıklarından birisi "Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?" sorusu oldu. İşte Erzurum Valiliği'nden İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin biyografisi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı görevine atandı: Mustafa Çiftçi kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığına getirilen Çiftçi, 1970'te Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya'da tamamlayan Çiftçi, 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı görevine atandı: Mustafa Çiftçi kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar 1

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Çiftçi, 1996'da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

1998'de 8 ay süreyle İngiltere'de bulunan Mustafa Çiftçi, 1999'da Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev aldı.

Çiftçi, 2018'de Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çorum Valisi olarak atanarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulundu. Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı görevine atandı: Mustafa Çiftçi kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar 2

AKADEMİK HAYATINI SÜRDÜRDÜ

Akademik çalışmalarını sürdüren Mustafa Çiftçi, 2007'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2011'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Çiftçi, 2012'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda ikinci yüksek lisansını tamamladı.

İNGİLİZCE VE ARAPÇA BİLİYOR

Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile İktisat Fakültesini bitiren Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenim hayatını devam ettiriyor.

İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Çiftçi, evli ve üç çocuk babası.

Kaynak: AA

