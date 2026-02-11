HABER

AFAD duyurdu: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın duyurduğu son dakika bilgisine göre Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 00.38'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı.

AFAD duyurdu: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD DUYURDU: ERZİNCAN'DA DEPREM

Erzincan'da meydana gelen depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

