AFAD duyurdu: Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD DUYURDU: ERZİNCAN'DA DEPREM

Erzincan'da meydana gelen depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır