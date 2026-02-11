HABER

Hatay'da su dolu temelin içindeki toplarını almak isterken düşen 2 kardeş çocuk öldü

Hatay’da 5 ve 6 yaşındaki iki kardeş, top oynadıkları sırada topları ev yapımı için açılan ve suyla dolu olan temel çukuruna düştü. Toplarını almak için çukura giren iki kardeş, hayatını kaybetti.

Hatay'da su dolu temelin içindeki toplarını almak isterken düşen 2 kardeş çocuk öldü

Olay, Kırıkhan ilçesi Çamsarı Mahallesi'nde yaşandı. Aşırı yağışların yağmasıyla ev inşası için kazılmış temel suyla doldu. Evlerinin önünde topla oynayan 5 yaşındaki İsmail Sert ile 6 yaşındaki Ömer Sert, oyun oynadıkları esnada top su dolu temelin içine düştü.

Hatay da su dolu temelin içindeki toplarını almak isterken düşen 2 kardeş çocuk öldü 1

5 VE 6 YAŞINDAKİ İKİ KARDEŞİN ACI SONU...

Toplarını almak isteyen 2 kardeş, suyla dolu temelin içine düştü. Düşen iki kardeşi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşen kardeşleri bulundukları yerden kurtaran babaları sağlık ekiplerine teslim etti.

Hatay da su dolu temelin içindeki toplarını almak isterken düşen 2 kardeş çocuk öldü 2

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kardeşler Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen İsmail ile Ömer kardeşler hayatlarını kaybettiler. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay da su dolu temelin içindeki toplarını almak isterken düşen 2 kardeş çocuk öldü 3

"ÇOCUKLARI HER GÜN TEMELİN ORASINA GİTMESİNLER DİYE TEMBİH EDERDİK"

Çocukları her gün temelin bulunduğu alana gitmesinler diye tembih ettiklerini ifade eden nine Fatma Sert, "Biz olanları görmedik. Akşamüzeri babasıyla çocuklar burada oynuyorlardı. Çocuğun elinde bidon varmış. Annesi de ‘o bidonu at gel' demiş. Gitmesinden 5 dakika geçmedi, etrafa ve komşulara sorduk.

Hatay da su dolu temelin içindeki toplarını almak isterken düşen 2 kardeş çocuk öldü 4

"TEMEL ÇALIŞMASI BİR YILDIR ORADA VE BİR ŞEY YAPMADILAR"

Temelin olduğu yere gitmişler. İkisi birlikte gitmişler. Temel de 1 yıldan beri orada ve bir şey de yapmadılar. İkisi de benim torunum. Çocukları her gün temele gitmesinler diye tembih ederdik. Benim yaşadığımı Allah da onlara yaşatsın" dedi.

Kaynak: İHA

