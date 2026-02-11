Akın Gürlek Adalet Bakanı görevine getirildi: Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu. Aklın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı. Atama kararının ardından "Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir?" sorusu sosyal medyada en çok merak edilen sorulardan birisi oldu. İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek'in biyografisi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığına getirilen Gürlek, 1982'de Nevşehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005'te mezun olan Gürlek, hakim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

ADALET BAKAN YARDIMCISI GÖREVİ YAPTI, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÖREVİNE GETİRİLDİ

Gürlek, bu görevini sürdürürken 1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmış, 2 Ekim 2024'te de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır