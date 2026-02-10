Ankaragücü'nden Özgür Özel'in iddialarına yanıt geldi: "Politik hesaplara asla malzeme yapılamaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili konuştu. Özel, attığı mesajları tek tek okurken, Ankaragücü iddiasında bulundu. Özel, "Tribün liderlerine daha dün, çarşamba AK Parti grubuna katılıyorum, Ankaragücü olarak yanımızda durun her ihtiyacınızı karşılayayım, tribün liderine diyor ki sana daire alayım" şeklinde konuştu.

ANKARAGÜCÜ'NDEN YANIT GELDİ

Özel'in iddialarına Ankaragücü'nden yanıt geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından yapılan bazı açıklamalarda; kulübümüzün, tribünlerimizin ve Ankaragücü camiasının isimlerinin siyasi tartışmaların içerisine dâhil edilmeye çalışıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip etmiş bulunmaktayız.

116 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan MKE Ankaragücü Spor Kulübü, kuruluşundan bu yana her zaman siyaset üstü bir duruşu ilke edinmiş; hiçbir siyasi parti, kurum, kişi veya oluşumla özdeşleştirilemeyecek kadar büyük ve bağımsız bir camiadır.

Ankaragücü; gücünü siyasetten değil, taraftarından, tarihinden ve Ankara’dan alır.

Kulübümüzün adı, tribünlerimizin iradesi ve büyük Ankaragücü taraftarı; herhangi bir siyasi hedefe, parti değişikliğine ya da politik hesaplara asla malzeme yapılamaz.

Bu camia; farklı görüşlere sahip binlerce insanı aynı arma altında birleştiren, tarafsızlığı ve bağımsızlığıyla var olan bir spor kültürüdür.

Ankaragücü camiasının hiçbir ferdinin, kulübümüz adına konuşma veya kulübümüzü siyasi tartışmaların parçası hâline getirme yetkisi yoktur.

Bu yönde yapılacak her türlü açıklama ve ima, kulübümüzün temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bir kez daha açıkça ifade ediyoruz:

Ankaragücü siyasetin değil, sporun; ayrışmanın değil, birliğin kulübüdür.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü"