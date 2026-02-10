HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile öğle yemeği yediğini doğruladı: "Saklayacak hiçbir şeyim yok"

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, kendisi ve ailesinin yıllar önce, milyarder Jeffrey Epstein'ın adasında öğle yemeği yediklerini söyledi. Dosyanın eksiksiz olmasını sağlamak için, Epstein ile ilgili sahip olduğu tüm kayıtları paylaşmaya hazır olup olmadığı sorusu üzerine de Lutnick, "Kesinlikle, saklayacak hiçbir şeyim yok." ifadesini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile öğle yemeği yediğini doğruladı: "Saklayacak hiçbir şeyim yok"

Lutnick, ABD Senatosunun Ödenekler Komitesi'nde "Ticaret Bakanlığında Geniş Bant Dağıtım Finansmanının Gözden Geçirilmesi" isimli oturumda konuştu.

Oturumda söz alan Senatör Chris Van Hollen, Lutnick'in reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısına değindi.

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile öğle yemeği yediğini doğruladı: "Saklayacak hiçbir şeyim yok" 1

ABD ADALET BAKANI, "EPSTEIN'LE YEMEK YEDİ" İDDİALARINI DOĞRULADI

Van Hollen, "Mesele Epstein ile bağlantılı olarak herhangi bir yanlışlık yapmanız değil, onunla olan ilişkinizin boyutunu Kongre'ye, Amerikan halkına ve onun eylemlerinin mağdurlarına tamamen yanlış tanıtmış olmanız." dedi.

Lutnick'in 2005 yılında eşiyle birlikte karşılaştığında "Epstein'in cinsel imalarının kendisini iğrendirdiğini" söylediğini ve sonrasında bir daha Epstein ile bir şey yapmadığını ima ettiğini kaydeden Van Hollen, ancak bunun doğru olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Van Hollen, "Epstein dosyalarından yakın zamanda ortaya çıkan bilgiler, ifadelerinizin en iyi ihtimalle son derece yanıltıcı olduğunu gösteriyor. Dosyalar, Epstein ile sonraki 13 yıl boyunca, 2008'de bir reşit olmayan kız çocuğunun ve bir sekreterin fuhuşa teşebbüsten mahkum edildikten çok sonra bile etkileşimde bulunduğunuzu gösteriyor. Bu, şu anda yürüttüğünüz göreve uygunluğunuzu ve bu komite ve Kongre önündeki güvenilirliğinizi sorgulatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile öğle yemeği yediğini doğruladı: "Saklayacak hiçbir şeyim yok" 2

"ADADA ÖĞLE YEMEĞİ YEDİK"

Lutnick de Senato'da durumu açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Epstein ile New York'ta yanındaki eve taşındığında tanıştığını anlattı.

Daha sonra geçen 14 yılda hatırlayabildiği kadarıyla Epstein ile altı yıl sonra ve ondan bir buçuk yıl sonra "iki kez" görüştüğünü ve bir daha görüşmediğini kaydeden Bakan Lutnick, "Muhtemelen, milyonlarca belgenin arasında, beni onunla ilişkilendiren belki 10 e-posta vardır. 14 yıllık bir süre boyunca onunla hiçbir ilişkim olmadı. O kişiyle neredeyse hiçbir bağlantım yoktu." dedi.

Aile tatili için teknedeyken Epstein ile öğle yemeği yediğini doğrulayan Lutnick, eşi, dört çocuğu ve dadıları ile başka bir çift ve çocuklarının da orada olduğunu ifade etti.

Lutnick, "Adada öğle yemeği yedik, bu doğru, bir saat boyunca ve tüm çocuklarım, dadılarım ve eşimle birlikte oradan ayrıldık." diye konuştu.

Adayı ziyaret ettiğinde uygunsuz bir şey görüp görmediğine dair soru üzerine Lutnick, gördüğü tek şeyin adada Epstein için çalışan personeller olduğunu dile getirdi.

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile öğle yemeği yediğini doğruladı: "Saklayacak hiçbir şeyim yok" 3

"SAKLAYACAK BİR ŞEYİM YOK"

Lutnick, Epstein'ın New York'taki evinde akşam yemeği yiyip yemediği sorusuna da "Hayır." yanıtını verdi.

Dosyanın eksiksiz olmasını sağlamak için, Epstein ile ilgili sahip olduğu tüm kayıtları paylaşmaya hazır olup olmadığı sorusu üzerine de Lutnick, "Kesinlikle, saklayacak hiçbir şeyim yok." ifadesini kullandı.

10 Şubat 2026
10 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddianame kabul edildi: İlk duruşma 16 Mart'taİddianame kabul edildi: İlk duruşma 16 Mart'ta
Yeni macera kitabı: “İyilik Hazinesi” okurlarla buluştuYeni macera kitabı: “İyilik Hazinesi” okurlarla buluştu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Jeffrey Epstein abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı

Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Kartınızı hemen kapatın

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Kartınızı hemen kapatın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.