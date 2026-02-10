Yolda Türk askerini görünce inanamadılar! "Almanya'da neler oluyor?"

NATO tarafından Almanya’da düzenlenecek olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı için Türk askeri Almanya'ya vardı. Tatbikata 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından görevlendirilen Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkâm Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğünden teşkil edilmiş Muharebe Grubu katılacak.

"BURADA TÜRK ASKERİ KONVOYU VAR, ALMANYA'DA NELER OLUYOR?"

3 hafta sürecek tatbikat için Almanya'da bulunan Mehmetçiği gören Almanlar şaşırdı. Bir aracın içinden çekilen videoda bir kadının şaşkın bir şekilde "Burada resmen Türk askeri konvoyu var. Cidden millet, Almanya’da neler oluyor, farkında mısınız? Burada ne oluyor?" dediği duyuldu.

10 BİN ASKER KATILACAK

Tatbikat, NATO’nun 8 farklı ülkeden, yaklaşık 10 bin askerin katılımı ile 2026 yılı içerisinde icra edeceği en geniş kapsamlı ve katılımlı tatbikat olma özelliği taşıyor. 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları, deniz, kara ve hava yolu ulaştırma yöntemleri ile tatbikata katılım sağlayacak. İHA'nın aktardığına göre; alarm, intikal ve yığınaklanma faaliyetlerini içeren tatbikata; toplam 650 personel ve 149 araç ile katılacak.

TATBİKATA YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER SERGİLENECEK

Yerli ve milli olarak üretilen, Komuta kontrol aracı KİRPİ, TOGAN dron, insansız kara aracı (İKA) Aslan, Robotik kollu meti aracı KİRPİ-2, BMC VURAN, vuran havan aracı ALKAR, ttza omtas PARS, bazna dron, silahlar, portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR, tüfek tipi dronsavar, mayın dedektörü OZAN, zırhlı ambulans tatbikatta sergilenecek.