Aydın’da 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Ata Mahallesi’nde bir ikamette yapılan operasyonda M.Y. ve M.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 815 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 98 bin 120 TL nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan adli işlem yapılan M.Y. isimli şahıs tutuklandı.
Aydın
