HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayıp olan 30 yaşındaki İbrahim Erdoğan her yerde aranıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde çalıştığı iş yerinden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki İbrahim Erdoğan her yerde aranıyor.

Kayıp olan 30 yaşındaki İbrahim Erdoğan her yerde aranıyor

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Çelik köyünde ikamet eden İbrahim Erdoğan (30), akşam saatlerinde çalışmış olduğu iş yerinden eve gitmek için ayrıldı. Eve dönmeyen İbrahim Erdoğan’ın ailesi çocuklarının hayatından endişe ederek kendisine ulaşmaya çalıştı. Kendisinden haber alınamayan İbrahim Erdoğan için kayıp ihbarında bulunuldu. Kayıp ihbarının yapılmasının ardından İbrahim Erdoğan, jandarma ekiplerince her yerde aranmaya başlanıldı. İbrahim Erdoğan’ın yerini bilenlerin yada görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp olan 30 yaşındaki İbrahim Erdoğan her yerde aranıyor 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da yakalanan MOSSAD ajanlarının yazışmaları ortaya çıktı!İstanbul'da yakalanan MOSSAD ajanlarının yazışmaları ortaya çıktı!
Müge Anlı'da ortaya çıktı: 'Bizi kurtarın' feryadı!Müge Anlı'da ortaya çıktı: 'Bizi kurtarın' feryadı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.