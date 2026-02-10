Behemoth ve Slaughter to Prevail hayranları şokta: Zorlu PSM'de 10-11 Şubat'taki tüm etkinlikler iptal edildi

Metal müziğin efsanelerinden Behemoth yarın (11 Şubat), Slaughter to Prevail grubu ise bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde konser verecekti. İki konserle birlikte Zorlu PSM ve Zorlu Center'daki 2 gün boyunca planlanan tüm etkinlikler iptal edildi.

"TOPLUMSAL DEĞERLERİMİZLE BAĞDAŞMAMASI NEDENİYLE"

Konserlerin iptal kararının gerekçesi "Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir" şeklinde duyuruldu.

Kararı duyuran Beşiktaş Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı:

"İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat saat 21.30’da “SLAUGHTER TO PREVAIL” isimli grup tarafından ve 11 Şubat Saat 21.30’da “BEHEMOTH” isimli grup tarafından düzenlenecek olan konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda;

Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. Maddeleri ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden;

Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program vb. diğer etkinliklerin 10.02.2026 saat: 00.01’den 11.02.2026 saat: 23.59’a kadar 2 (iki) gün süreyle YASAKLANMASI kararı alınmıştır.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR."

SLAUGHTER TO PREVAIL VOKALİSTİ İDDİAYI YALANLADI

İptal kararının ardından açıklama yapan Slaughter to Prevail vokalisti Alex Terrible şunları söyledi:

“Türkiye konserinin iptal edildiği haberini aldım. Satanist propaganda yaptığımızın iddia edildiğini öğrendik; bu kesinlikle doğru değil. Ben Tanrı’ya inanıyorum. Gitaristimiz Jack sahnede göğsünde Ortodoks haçıyla performans sergiliyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Saygıyla belirtmek isterim ki ne yapacağımı bilmiyorum. Bu çok hassas bir durum.”

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILDI

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda kullanıcının, Behemoth ve Slaughter to Prevail gruplarının "satanizm propagandası yaptığı" iddiasını dile getirdiği görüldü.