HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Behemoth ve Slaughter to Prevail hayranları şokta: Zorlu PSM'de 10-11 Şubat'taki tüm etkinlikler iptal edildi

İstanbul'da 10 - 11 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM'de düzenlenecek Behemoth ve Slaughter to Prevail konserleri ve tüm etkinlikler iptal edildi. Beşiktaş Kaymakamlığının açıklamasıyla duyurulan iptal kararı, grupların hayranları arasında geniş yankı uyandırırken tüm müzik severlerin dikkatini uyandırdı.

Behemoth ve Slaughter to Prevail hayranları şokta: Zorlu PSM'de 10-11 Şubat'taki tüm etkinlikler iptal edildi
Mehmet Hazar Gönüllü

Metal müziğin efsanelerinden Behemoth yarın (11 Şubat), Slaughter to Prevail grubu ise bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde konser verecekti. İki konserle birlikte Zorlu PSM ve Zorlu Center'daki 2 gün boyunca planlanan tüm etkinlikler iptal edildi.

"TOPLUMSAL DEĞERLERİMİZLE BAĞDAŞMAMASI NEDENİYLE"

Konserlerin iptal kararının gerekçesi "Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir" şeklinde duyuruldu.

Kararı duyuran Beşiktaş Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı:

"İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat saat 21.30’da “SLAUGHTER TO PREVAIL” isimli grup tarafından ve 11 Şubat Saat 21.30’da “BEHEMOTH” isimli grup tarafından düzenlenecek olan konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda;

Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. Maddeleri ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden;

Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program vb. diğer etkinliklerin 10.02.2026 saat: 00.01’den 11.02.2026 saat: 23.59’a kadar 2 (iki) gün süreyle YASAKLANMASI kararı alınmıştır.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR."

SLAUGHTER TO PREVAIL VOKALİSTİ İDDİAYI YALANLADI

İptal kararının ardından açıklama yapan Slaughter to Prevail vokalisti Alex Terrible şunları söyledi:

“Türkiye konserinin iptal edildiği haberini aldım. Satanist propaganda yaptığımızın iddia edildiğini öğrendik; bu kesinlikle doğru değil. Ben Tanrı’ya inanıyorum. Gitaristimiz Jack sahnede göğsünde Ortodoks haçıyla performans sergiliyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Saygıyla belirtmek isterim ki ne yapacağımı bilmiyorum. Bu çok hassas bir durum.”

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILDI

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda kullanıcının, Behemoth ve Slaughter to Prevail gruplarının "satanizm propagandası yaptığı" iddiasını dile getirdiği görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildiAydın’da 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Taşiyev ve 3 yardımcısı görevden alındıKırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Taşiyev ve 3 yardımcısı görevden alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Müzik konser beşiktaş etkinlik iptal zorlu psm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.