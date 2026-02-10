HABER

Bolu’da güvenlik güçleri nefes aldırmıyor

Bolu’da emniyet ve jandarma ekiplerince 2-8 Şubat tarihlerinde kent genelinde üst üste operasyonlar gerçekleştirildi.

İl Emniyet ve Jandarma Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 27,66 gram metamfetamin maddesi, 18 parça kumaşa emdirilmiş bonzai maddesi, 46,60 gram esrar maddesi, 577 gram bonzai maddesi, 5 adet cam aparat ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ekiplerin 14 ayrı adrese gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kent genelinde kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalarda da; 36 bin adet elektronik sigara kiti, 2 bin 300 adet tütün dolu makaron, 180 adet kaçak sigara, 15 adet sikke, 20 adet elektronik sigara, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 21 adet fişek ele geçirdi. Ekiplerin 8 ayrı adrese gerçekleştirdiği operasyonda 8 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Kent genelinde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik ekiplerce yürütülen çalışmalarda farklı suçlara ilişkin 277 asayiş olayına müdahale edildi. Bu olayların 118’inde şüpheliler yakalanırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 27 şüpheli yakalanarak, bunlardan 6’sı tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda ise yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 şahıs yakalandı, haklarında işlem başlatıldı.

