Cardora duyuruldu!

Bu yıl kurulan Nightbadgers Studio, genç ve dinamik ekibiyle PC oyunlarına hızlı bir giriş yaptı. Kart ve strateji oyunu seviyorsanız aradığınız oyun Cardora olabilir. Kickstarter üzerinden duyurulan proje, toplanan fon büyüklüğüne göre projeyi adım adım geliştirilecek. Global pazarı hedefleyen stüdyo, çok oyunculu ve strateji tabanlı oyunlara odaklanan yapısıyla dikkat çekiyor.

HAFİF KARANLIK VE MUZİP ORTA ÇAĞ TEMASI

Cardora, klasik kart oyunlarını seven ama “bir şeyler farklı olsun” diyen oyuncular için tasarlandı. Her oyunda yeni bir kaos, yeni bir taktik ve yeni bir hikâye var.

Poker sistemini temel alan, oyun sonunda oluşturacağın kombinasyonlarla en yüksek sinerjiyi yakalamaya çalıştığın multiplayer ve roguelite tarzda single player modları bulunan tematik kart oyunu olan Cardora, atmosferi ile dikkat çekiyor.

Bu sistemin merkezinde Grim Poker yer alıyor. Soyluların masasında oynanan, acımasız ve tanıdık bir poker oyunu. Oyuncular kartlarla blöf yapar ve krallığın bölgeleri için hamle yapar. Kurallar tanıdık; niyetler ise karanlıktır. Çünkü Cardora’da kazanan, sadece eli güçlü olan değil, karşısındakinin zayıflığını bilen ve bunu yönlendiren kişidir.

Oyuncular Cardora’da sadece iyi kombinasyonlar kurmakla kalmıyor; aynı zamanda aktif kartlar sayesinde rakiplerinin planlarını bozabiliyor, oyunun gidişatını anlık hamlelerle değiştirebiliyor. Pasif yetenek kartları ise stratejini güçlendirip seni bir adım öne taşıyor.

Cardora, tekil bir kart oyunu olarak değil, yaşayan bir antoloji olarak tasarlandı. Cardora, atmosfer olarak hafif karanlık bir Orta Çağ dünyasında geçiyor. Kara Veba döneminden ilham alan sanat tarzı ve temalarıyla, klasik kart oyunlarına daha karanlık, daha muzip ve özgün bir hava katıyor. Her oyun modu bu tarihi temayı farklı bir açıdan ele alıyor.

Oyunun en dikkat çekici yanlarından biri de dinamik koşullar sistemi. Her döngünün başında oyuna yeni bir etkinlik giriyor ve bu etkinlik, o tur boyunca tüm oyuncuları etkileyen özel kurallar getiriyor. Döngü bittiğinde etkinlik değişiyor ve yerini tamamen farklı bir kurala bırakıyor. Sonuç? Hiçbir maç birbirinin aynısı değil ve oyuncular her seferinde stratejilerini yeniden kuruyor.

EVRİLEN OYUN SİSTEMİ

Enfeksiyon yayıldıkça oyun mutasyona uğrar. Poker mekaniği parçalanır, yeniden şekillenir ve bambaşka deneyimlere dönüşür. Masa bazen bir savaş alanı olur, bazen bir bulmaca, bazen de hayatta kalma temalı bir korku sahnesi. Cardora’nın sistemi, anlatmak istediği hikâyeye göre kendini yeniden yazar.

Bu yüzden Cardora tek bir oyun değildir.Tek bir sistem, birçok oyundur.

Oyuncular, sabit bir deneyim satın almaz; yaşayan bir yapının parçası olurlar. Hızlı bir blöf maçı da oynayabilirler, derin ve anlatı odaklı bir tek oyunculu modda çürüyen bir dünyanın içine de dalabilirler. Mekanikler, anlatıya hizmet eder. Kurallar, hikâyenin yükünü taşır.

OYUN MODLARI

Çıkışta ve ilerleyen güncellemelerde birden fazla oyun modu planlanıyor. Bunlardan ilki:

Grim Poker:

Poker bazlı, 4 oyunculu kart oyunu.

Klasik poker kart kombinasyonları ile sinerji yaratabileceğin oynanış. Kart alışverişine olanak sağlayan sıralı çok oyunculu kart oyunları

Aktif ve pasif yetenek kartlarıyla yüksek etkileşimli oyunlar

Her tur değişen koşullarla sürekli canlı, sürprizli ve dinamik oynanış

Tek oyunculu, takım tabanlı ve herkesin herkese karşı oynadığı modlar

Kara Veba döneminden ilham alan karanlık Orta Çağ atmosferi

Yüksek tekrar oynanabilirlik ve sürekli yenilenen stratejiler

Sonraki fazda ise tekli oyun modu olan “Veba Savunması (Tek Oyunculu)” gelecek. Bu modun detaylarına Kickstarter sayfası üzerinden erişim sağlanabilir.

HİKAYE: ÖLEN BİR DÜNYADA KRALLARIN OYUNU

Hikâye, tanıdık bir sahneyle başlar: Limanlara yanaşan gemiler. İndirilen ipekler, baharatlar… ve onlarla birlikte gelen görünmez bir felaket.

Veba sokaklara yayılırken, yüksek kalelerdeki Lordlar başka bir şeyle meşguldür. Onlar halkın ateşini değil, masadaki kartları izler. Çünkü bu topraklarda savaşlar ordularla değil, Cardora ile kazanılır. Topraklar, kaynaklar ve güç kartlarla el değiştirir. Dünya çürürken, oyun sürer.

Oyuncu, bu Lordlardan biridir. Veba ilerler. Ama oyun devam etmelidir.

SİSTEMLER ANLATIR, MEKANİKLER ÖĞRETİR

Cardora’nın oynanışı basit ama öğreticidir. Kart çekmek, kart atmak ve doğru anda doğru sinerjiyi kurmak… Her döngü, oyuncuya bir şey öğretir: Sabır, risk, fedakârlık. Sinerji aşamalarında kurulan Poker elleri yalnızca puan kazandırmaz; oyuncunun masadaki yerini tanımlar.

Tek oyunculu modda ise bu dersler hayatta kalmaya dönüşür. Dört cepheli bir savaş alanında, poker sinerjileri artık birer silahtır. Yanlış zamanda kurulan güçlü bir el bile boşa gidebilir. Çünkü Cardora’da güç, bağlamdan kopuksa anlamsızdır.

BİR OYUN DEĞİL, BİR EVREN

Cardora, gelişmeye açık bir yapı olarak tasarlanıyor. Yeni modlar, yeni sistemler ve yeni anlatılarla genişleyen bir evren. Fonlandıkça açılan rekabetçi modlar, kooperatif deneyimler, tek oyunculu korku ve dungeon crawler içerikleriyle bu antoloji büyümeye devam edecek.

Bu bir yol haritası değil.

Bu, bir kehanet.

Son soru hâlâ masada duruyor: Küller üzerinde hüküm mü süreceksin?, Yoksa tacını vebaya mı bırakacaksın?

Nightbadgers Studio Ltd, PC ve mobil platformlar için eğlenceli, çok oyunculu deneyimler geliştiren bir oyun teknolojileri stüdyosu. Yaratıcılık ve yeniliği bir araya getirerek, öğrenmesi kolay, özünde sosyal ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncular için sürükleyici oyunlar tasarlıyor.

Global pazarı hedefleyen stüdyo, çok oyunculu ve strateji tabanlı oyunlara odaklanan yapısıyla dikkat çekiyor. Cardora dışında da projeleri olan ekip, yakın zamanda diğer oyunlarını da duyuracağını belirtiyor.

Link:

Web:

https://www.nightbadgers.com/

Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/cardora/cardora?ref=nav_search&result=project&term=cardora%20&total_hits=41

Steam:

https://store.steampowered.com/app/4321050/Cardora/

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCeFbupNYt27rdYQDShXGBSQ