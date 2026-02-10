HABER

Ankara'da akılalmaz olay! Zihinsel engelli kişiyi ayaklarından vince astılar

Ankara’da bir iş yerinde çalışan zihinsel engelli kişi ayağından bağlanarak vince asıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile duruma göz yumduğu değerlendirilen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı. 3 kişi tutuklanırken iş yeri sahibi serbest kaldı.

Ankara’da sosyal medyada, ayağından bağlanarak vince asılan bir kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu ve olayın yaşandığı iş yerinde 3 yıldır getir-götür işlerinde çalıştığını, yüzde 61 zihinsel engelli olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile duruma göz yumduğu değerlendirilen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "tehdit", "kasten yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.B., M.Ş. ve N.A. tutuklanırken, B.Ç. savcılıktan serbest bırakıldı.

10 Şubat 2026

Kaynak: İHA

