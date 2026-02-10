Ankara'da akılalmaz olay! Zihinsel engelli kişiyi ayaklarından vince astılar

Ankara’da sosyal medyada, ayağından bağlanarak vince asılan bir kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu ve olayın yaşandığı iş yerinde 3 yıldır getir-götür işlerinde çalıştığını, yüzde 61 zihinsel engelli olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile duruma göz yumduğu değerlendirilen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı.

HASSAS | Ankara’da zihinsel engelli çalışanı ayağından bağlayıp vince astılar pic.twitter.com/MpaNiiSgqc — Mynet (@mynet) February 10, 2026

3 KİŞİ TUTUKLANDI

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "tehdit", "kasten yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.B., M.Ş. ve N.A. tutuklanırken, B.Ç. savcılıktan serbest bırakıldı.

