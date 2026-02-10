HABER

AB, Rusya'dan talep edecekleri tavizleri içeren liste hazırladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa'nın Ukrayna'da ulaşılacak bir barışı kabul etmek için şartları olduğunu ve Rusya'dan talep edecekleri tavizleri içeren bir liste hazırladıklarını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'da barışa ulaşılabilmesi için anlaşmaya Avrupalıların da destek vermesi gerektiğini ve bunun için Rusya'dan talepleri olacağını ifade etti. Kallas, Rusya'nın barış görüşmelerinde ciddi olmadığını vurgulayarak, "Rusların görüşmeler sırasında bombardımanı yoğunlaştırdıklarına şahit olduk" dedi.

AB, TALEP LİSTESİNİ RUSYA'YA İLETECEK

Avrupa Birliği'nin ABD'nin barışa ulaşılması için yürüttüğü diplomatik çabalar için minnettar olduğunu vurgulayan Kallas, "Fakat Ruslar ve Amerikalılar da dahil olmak üzere masadaki herkesin, sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için bunu Avrupalıların da kabul etmesi gerektiğini anlamaları gerekiyor" dedi.

"BİZİM DE ŞARTLARIMIZ VAR"

"Bizim de şartlarımız var" ifadelerini kullanan Kallas, "Bu şartları da zaten çok fazla baskı altında kalmış olan Ukraynalıların değil, Rusların önüne sürmeliyiz" ifadelerini kullandı. Kallas, Avrupa'nın öne sürdüğü şartlardan oluşacak listenin muhtemelen Ukrayna'dan kaçırılan çocukların iadesi ve savaş sonrasında Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısına üst sınır getirilmesini içerebileceğini söyledi. Kallas, "Sorun olan Ukrayna ordusu değil, Rus ordusudur. Sorun, Rusya'nın askeri harcamalarıdır. Eğer, orduya çok fazla harcama yaparlarsa, bunu tekrar kullanmak isteyeceklerdir" dedi.

"BU, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BARIŞ DEĞİL"

Ukrayna'nın ABD'nin desteğine bağımlı olduğunu ve bu bağımlılığın Ukrayna'ya taviz vermeye zorladığını vurgulayan Kallas, "Zayıf tarafı baskı altına alarak daha hızlı sonuca ulaşılması mümkün olabilir fakat bu sadece ‘barışa ulaştık' ifadelerini içeren bir bildiriden ibarettir. Bu, sürdürülebilir bir barış değildir. Böyle bir barış, Rusya'nın Ukrayna ya da başka bir yere yeniden saldırmayacağına dair garanti sağlamaz" dedi.

Avrupa'nın Ukrayna'da barış için ayrı bir müzakere süreci başlatmak istemediğini ve zaten Rusya'nın da böyle bir süreci muhtemelen reddedeceğini ifade eden Kallas, "Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. Fakat Ruslar hariç" ifadelerini kullandı. Kallas, "Onları, bu savaşı gerçekten bitirmek isteyecekleri bir noktaya itebiliriz. Henüz orada değiller" dedi.

Son istihbarat raporlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cepheye gönderecek asker bulmakta zorlandığını gösterdiğini de belirten Kallas, AB tarafından uygulanan yaptırımların da Rus ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya
