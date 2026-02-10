HABER

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret etmişti! İYİ Parti duyurdu: İhraç edildi

Sosyal medyada bir kişi, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kıyafeti üzerinden hakaret içeren bir paylaşımda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı. Tutuklanan şahsın İYİ Partili olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan gelişmede nedeniyle söz konusu şahıs İYİ Parti'den ihraç edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edilmişti.

Erzurum'da polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.

TUTUKLANMIŞTI

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu" kapsamında sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

İYİ PARTİ DUYURDU! İHRAÇ EDİLDİ

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef alan şahsın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

