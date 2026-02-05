2025’in en çok satan akıllı telefonları belli oldu!

Hepimiz yeni bir telefon almadan önce "Acaba başkaları ne kullanıyor?" diye bir bakıyoruz. Artık buna gerek kalmadı çünkü cevabı ayağınıza getirdik! Counterpoint Research verilerine göre 2025’in en popüler telefonları listesinde bu yıl iPhone 16 serisinden Samsung’un S25 Ultra modeline, kullanıcıların cebinden düşürmediği modelleri mercek altına alıyoruz. Eğer yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız milyonlarca kişinin tercih ettiği bu listeye bakmadan karar vermeyin!
Hem şık hem de tam bir performans canavarı olan iPhone 16'yla birlikte başlayan Kamera Denetimi tuşu sayesinde, ayarlar arasında kaybolmadan anında profesyonel kareler yakalayabiliyorsunuz; üstelik makro çekim özelliğiyle en küçük detaylar bile artık elinizin altında. İçindeki A18 çip, eski modellere göre devasa bir hız farkı yaratırken 22 saate varan pil ömrüyle gün boyu şarj derdini unutturuyor. Havacılık standartlarındaki dayanıklı tasarımı ve Eylem Düğmesi gibi kişiselleştirilebilir özellikleriyle ise hem sağlam hem de tamamen size özel bir deneyim sunuyor.
Listenin zirvelerindeki iPhone 16 Pro Max, 6,9 inçlik devasa ekranı ve hafif titanyum kasaya sahip. 48 MP Pro kamera sistemi ve 5 kat optik zoom özelliği, saniyede 120 kare 4K video çekebilmesi ve stüdyo kalitesindeki mikrofonları, özellikle de içerik üreticileri için bu telefonu rakipsiz kılıyor. A18 Pro çipin oyunlardaki akıcılığının yanında 33 saate kadar çıkan inanılmaz pil ömrü, en yoğun günlerde bile sizi asla yarı yolda bırakmıyor.
En iyi özellikler bende olsun ama telefonu tek elle rahatça kullanayım diyenlerin tercihi iPhone 16 Pr, 6,3 inçlik titanyum tasarımıyla hem çok hafif hem de darbelere karşı ekstra dayanıklı. Pro Mx ile aynı A18 Pro çipi ve 5 kat Telefoto kamerayı paylaşan bu model, makro çekimlerden yüksek kaliteli Dolby Vision videolara kadar her alanda devleşiyor. iOS 18’in getirdiği kişiselleştirme seçenekleriyle birleşen 27 saatlik pil ömrü, bu cihazı profesyonel performansı kompakt bir gövdede isteyenlerin favorisi yapıyor.
Listenin en sürpriz ve en güçlü üyesi olan iPhone 17 Pro Max, sıcak dövme alüminyumdan üretilen yekpare kasasıyla dayanıklılık çıtasını yukarıya taşıyor. Tüm arka kameralarının 48 MP olması ve tam 8 kat optik zoom sunması, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çağ başlatmış durumda. Yeni A19 Pro çipi ve özel buhar soğutma sistemi sayesinde en ağır oyunlarda bile ısınmayan iPhone 17 Pro Max, tam 37 saatlik rekor pil ömrü ve yepyeni "Liquid Glass" tasarımlı iOS arayüzüyle, şu an için telefonda son nokta diyebiliriz.
Samsung’un fiyat-performans şampiyonu Galaxy A16, sunduğu özelliklerle neden çok sattığını kanıtlıyor. 6,7 inçlik canlı Super AMOLED ekranı, dizi ve film izlemeyi tam bir keyfe dönüştürürken geniş hafızası tüm anılarınıza yer açıyor. 50 MP ana kamerasıyla harika fotoğraflar çekebilir, 5G desteğiyle internetin en hızlı haline bağlanabilirsiniz. Hem parmak izi hem de yüz tanıma gibi güvenlik özelliklerine sahip olan bu cihaz, şık tasarımı ve güncel Android 15 işletim sistemiyle modern bir akıllı telefondan beklediğiniz her şeyi fazlasıyla veriyor.
Eğer önceliğiniz büyük ekran ve uygun fiyat ise Galaxy A06 çok iyi bir tercih. 6,7 inçlik dev ekranı dizi izlemeyi keyifli hale getirirken incelen gövdesi ve modern tasarımıyla elde çok şık duruyor. 50 MP ana kamerasıyla anılarınızı yüksek çözünürlükte yakalayabiliyorsunuz. Üstelik Samsung Knox Vault sayesinde şifreleriniz ve özel bilgileriniz çelik bir kasadaymış gibi korunuyor. 5000 mAh pili ve hızlı şarj desteğiyle gün boyu bağlantıda kalırken yan taraftaki parmak izi okuyucusuyla da telefonunun kilidini açmak çok pratik.
Listenin en yeni üyelerinden olan iPhone 17, hem çok daha parlak hem de çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı Ceramic Shield 2 ekranıyla fark yaratıyor. 120 Hz ProMotion teknolojisi sayesinde ekrandaki her hareket takılmalaar olmadan gerçekleşiyor. A19 çipi sayesinde en ağır oyunlardan yapay zeka özelliklerine kadar her iş çok hızlı bir şekilde halledilebiliyor. 30 saate kadar video oynatma süresiyle pil ömründe çıtayı yükselten bu model, yeni Liquid Glass tasarımı ve yepyeni ön kamerasıyla selfie severleri de fazlasıyla mutlu ediyor.
Zaman geçse de popülerliğini kaybetmeyen iPhone 15, Dynamic Island özelliğiyle bildirimleri çok daha eğlenceli ve pratik bir hale getiriyor. 48 MP ana kamerası, optik kalitede zoom yaparak her detayı net bir şekilde yakalamayı sağlıyor. Özellikle bu modelle birlikte USB-C bağlantısına geçiş yapılması şarj kablosu karmaşasına son veriyor ve A16 Bionic çipiyle hala çok hızlı ve verimli. Hem suya dayanıklı yapısı hem de pastel renk seçenekleriyle günlük kullanım için de en güvenilir ve şık seçeneklerden biri.
Teknolojinin sınırlarını zorlayan Galaxy S25 Ultra, yeni nesil Galaxy AI asistanıyla adeta sizin için düşünen bir yardımcıya dönüşüyor. Titanyum çerçevesi ve yerleşik S Pen’i ile hem prestijli hem de üretken bir deneyim sunan telefonun yeni ProVisual Engine destekli kamerası, en zorlu ışık koşullarında bile profesyonel kareler yakalamanızı sağlıyor. Oyun tutkunları için özel olarak optimize edilen işlemcisi ve akıllı pil yönetimiyle en yoğun grafikli oyunlarda bile donma yaşamadan saatlerce vakit geçirilebiliyor.
Listenin son telefonu olan iPhone 16e, Apple’ın en güncel teknolojilerini daha erişilebilir bir pakette sunuyor. A18 çip sayesinde gelecekteki tüm güncellemelere ve yapay zeka özelliklerine şimdiden hazır olan bu model, 6,1 inçlik OLED ekranıyla büyüleyici bir görüntü kalitesi sunuyor. Eylem Düğmesi’ni istediğiniz gibi özelleştirebilir, tek tuşla kameraya veya favori uygulamanıza ulaşabilirsiniz. 26 saate kadar video oynatma imkanı sunan güçlü pili ve güvenli Face ID teknolojisiyle, küçük ama çok güçlü bir iPhone arayanlar için ideal model.
