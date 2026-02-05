2025’in en çok satan akıllı telefonları belli oldu!

Hepimiz yeni bir telefon almadan önce "Acaba başkaları ne kullanıyor?" diye bir bakıyoruz. Artık buna gerek kalmadı çünkü cevabı ayağınıza getirdik! Counterpoint Research verilerine göre 2025’in en popüler telefonları listesinde bu yıl iPhone 16 serisinden Samsung’un S25 Ultra modeline, kullanıcıların cebinden düşürmediği modelleri mercek altına alıyoruz. Eğer yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız milyonlarca kişinin tercih ettiği bu listeye bakmadan karar vermeyin!

1. Apple iPhone 16

Hem şık hem de tam bir performans canavarı olan iPhone 16'yla birlikte başlayan Kamera Denetimi tuşu sayesinde, ayarlar arasında kaybolmadan anında profesyonel kareler yakalayabiliyorsunuz; üstelik makro çekim özelliğiyle en küçük detaylar bile artık elinizin altında. İçindeki A18 çip, eski modellere göre devasa bir hız farkı yaratırken 22 saate varan pil ömrüyle gün boyu şarj derdini unutturuyor. Havacılık standartlarındaki dayanıklı tasarımı ve Eylem Düğmesi gibi kişiselleştirilebilir özellikleriyle ise hem sağlam hem de tamamen size özel bir deneyim sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“iPhone 16 ailesi sonuçta Apple Intelligence için tasarlanan ve uzun vadeli kullanılabilecek bir cihaz. İOS işletim sisteminden kopamıyorsanız ve uzun vadeli bir cihaz istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Güçlü A18 çip ve 8 GB RAM ile bence alınabilecek en ideal iPhone modeli. iPhone 15 almak yerine bütçeyi biraz daha zorlayıp iPhone 16 almayı kesinlikle tercih edebilirsiniz.”

“Kamera konusunda iPhone 14-15 ile arasında çok farklar var, yapay zeka devreye giriyor ve çektiğiniz fotoğrafları işliyor. Ekran yenileme hızı 60 hertz olduğu için kararsız kalmıştım ama kesinlikle tartışmaya kapalı bir cihaz, bu ekonomik koşullarda alınabilir en uygun model olduğu için tercih ettim.”

2. Apple iPhone 16 Pro Max

Listenin zirvelerindeki iPhone 16 Pro Max, 6,9 inçlik devasa ekranı ve hafif titanyum kasaya sahip. 48 MP Pro kamera sistemi ve 5 kat optik zoom özelliği, saniyede 120 kare 4K video çekebilmesi ve stüdyo kalitesindeki mikrofonları, özellikle de içerik üreticileri için bu telefonu rakipsiz kılıyor. A18 Pro çipin oyunlardaki akıcılığının yanında 33 saate kadar çıkan inanılmaz pil ömrü, en yoğun günlerde bile sizi asla yarı yolda bırakmıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Eşimle iPhone 15 Plus'tan geçtik gerçekten fark oluyor standart modeller ve pro arasında. İyi ki geçmişiz çok beğendik fiyat olarak da piyasa fiyatına göre uyguna aldık. 15 Plus'lar 128 GB ve çabuk doluyordu 16 Pro Max modelleri 512 GB aldık.”

“Samsung S24 Ultra 512 GB modelini 10 ay kullandıktan sonra karşılaştığım bitmeyen hata ve sorunlar sebebiyle Apple dünyasına giriş yaptığım ilk cihazım oldu. Böyle pürüzsüz bir arayüz inanılmaz bir işlemci performansı ve oyunlarda grafik performasından kaynaklı ısınmanın olmaması, Samsung S24 Ultra'nın ısınmasından elimin yanmasından sonra 16 Pro Max'in yakınından bile geçmemesine saşkınlıktan şoka girdim.”

3. Apple iPhone 16 Pro

En iyi özellikler bende olsun ama telefonu tek elle rahatça kullanayım diyenlerin tercihi iPhone 16 Pr, 6,3 inçlik titanyum tasarımıyla hem çok hafif hem de darbelere karşı ekstra dayanıklı. Pro Mx ile aynı A18 Pro çipi ve 5 kat Telefoto kamerayı paylaşan bu model, makro çekimlerden yüksek kaliteli Dolby Vision videolara kadar her alanda devleşiyor. iOS 18’in getirdiği kişiselleştirme seçenekleriyle birleşen 27 saatlik pil ömrü, bu cihazı profesyonel performansı kompakt bir gövdede isteyenlerin favorisi yapıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“iPhone 15 pro'dan geçtim. 16 Pro serisinde donanımsal olarak termal iyileştirme yapılmış ısınma neredeyse sıfıra yakın diyebilirim ve şarj olurken ne de günlük kullanımda herhangi bir sıkıntı sezmedim şimdiye kadar. Kamera olarak iyileştirme yapılmış, kamera butonunu şimdilik çok alışamadım ama zamanla kullanışlı hale gelebilir. ”

“Telefon ekran kalitesi ve performansı başarılı. Pro Max modeli fazla kaba olduğu için bunu tercih ettim. 2 haftalık kullanımda memnunum. Kamerası ve ekranı öne çıkan özelliği.”

4. Apple iPhone 17 Pro Max

Listenin en sürpriz ve en güçlü üyesi olan iPhone 17 Pro Max, sıcak dövme alüminyumdan üretilen yekpare kasasıyla dayanıklılık çıtasını yukarıya taşıyor. Tüm arka kameralarının 48 MP olması ve tam 8 kat optik zoom sunması, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çağ başlatmış durumda. Yeni A19 Pro çipi ve özel buhar soğutma sistemi sayesinde en ağır oyunlarda bile ısınmayan iPhone 17 Pro Max, tam 37 saatlik rekor pil ömrü ve yepyeni "Liquid Glass" tasarımlı iOS arayüzüyle, şu an için telefonda son nokta diyebiliriz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kullanım olarak seri ve güzel şarj konusunu iyileştirmişler, bunu gün içerisinde kullanırken fark edebiliyorum. Belki de alışamadığım tek konu yan kamera butonu fakat kullanmaya başladığınız da faydasını göreceksiniz.”

“Mükemmel telefon 15 Pro Max'ten geçtim iyi ki geçmişim.”

5. Samsung Galaxy A16

Samsung’un fiyat-performans şampiyonu Galaxy A16, sunduğu özelliklerle neden çok sattığını kanıtlıyor. 6,7 inçlik canlı Super AMOLED ekranı, dizi ve film izlemeyi tam bir keyfe dönüştürürken geniş hafızası tüm anılarınıza yer açıyor. 50 MP ana kamerasıyla harika fotoğraflar çekebilir, 5G desteğiyle internetin en hızlı haline bağlanabilirsiniz. Hem parmak izi hem de yüz tanıma gibi güvenlik özelliklerine sahip olan bu cihaz, şık tasarımı ve güncel Android 15 işletim sistemiyle modern bir akıllı telefondan beklediğiniz her şeyi fazlasıyla veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü beğendim. 8 G RAM ve 256 GB hafıza. 5G ayrıca. Fiyat performans ürünü diyebilirim. İçinden şarj kablosu çıkıyor.”

“Tam bir fiyat performans ürünü. Tavsiye ederim. Teslimat da hızlı oldu, teşekkür ederim.”

6. Samsung Galaxy A06

Eğer önceliğiniz büyük ekran ve uygun fiyat ise Galaxy A06 çok iyi bir tercih. 6,7 inçlik dev ekranı dizi izlemeyi keyifli hale getirirken incelen gövdesi ve modern tasarımıyla elde çok şık duruyor. 50 MP ana kamerasıyla anılarınızı yüksek çözünürlükte yakalayabiliyorsunuz. Üstelik Samsung Knox Vault sayesinde şifreleriniz ve özel bilgileriniz çelik bir kasadaymış gibi korunuyor. 5000 mAh pili ve hızlı şarj desteğiyle gün boyu bağlantıda kalırken yan taraftaki parmak izi okuyucusuyla da telefonunun kilidini açmak çok pratik.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu fiyata alınabilecek fiyat performans ürünü bence, babam için aldık (sadece bir tık büyük bir telefon).”

“Sorunsuz geldi, kullanmaya başladık, memnunum, tavsiye ederim.”

7. Apple iPhone 17

Listenin en yeni üyelerinden olan iPhone 17, hem çok daha parlak hem de çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı Ceramic Shield 2 ekranıyla fark yaratıyor. 120 Hz ProMotion teknolojisi sayesinde ekrandaki her hareket takılmalaar olmadan gerçekleşiyor. A19 çipi sayesinde en ağır oyunlardan yapay zeka özelliklerine kadar her iş çok hızlı bir şekilde halledilebiliyor. 30 saate kadar video oynatma süresiyle pil ömründe çıtayı yükselten bu model, yeni Liquid Glass tasarımı ve yepyeni ön kamerasıyla selfie severleri de fazlasıyla mutlu ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Apple telefonların sistem özellikleri ve kamera kalitesi zaten belli. Bu yeni modellerdeki center stage ön kamera oldukça keyifli. Genelde selfie çeken birisi olarak çok kullanışlı buldum. Genel anlamda çok iyi bir telefon. Pil performansı oldukça iyi. Stabil ve 120 Hz ekranı ile çok akıcı. Alıştıkça daha fazla keyfini çıkarıyorum.”

“iPhone 15 Plus'tan geçiş yaptım, uzun süreli kullanım için en iyi seçenek. En çok satan iPhone modeli olarak göreceksiniz. Amazon 1 günde teslim etti teşekkür ediyorum.”

8. Apple iPhone 15

Zaman geçse de popülerliğini kaybetmeyen iPhone 15, Dynamic Island özelliğiyle bildirimleri çok daha eğlenceli ve pratik bir hale getiriyor. 48 MP ana kamerası, optik kalitede zoom yaparak her detayı net bir şekilde yakalamayı sağlıyor. Özellikle bu modelle birlikte USB-C bağlantısına geçiş yapılması şarj kablosu karmaşasına son veriyor ve A16 Bionic çipiyle hala çok hızlı ve verimli. Hem suya dayanıklı yapısı hem de pastel renk seçenekleriyle günlük kullanım için de en güvenilir ve şık seçeneklerden biri.

Kullanıcılar ne diyor?

“Önceden iPhone 11 kullanıyordum. Tam 5 yıl sorunsuz bir şekilde kullandım. iPhone alıyorsanız çok rahat 4-5 yıl kullanabiliyorsunuz. Hatta daha uzun süre kullanmaya da devam edebilirdim sadece pil seviyesinde azalma mevcuttu. 15 için ise ilk izlenimim oldukça hafif olması. Kamera ve ekran kalitesi son derece iyi. İki cihaz arası aktarım ise yaklaşık 1 saat sürdü. Şu an için çok memnunum, tavsiye ederim.”

“Android'den iPhone geçen biri olarak tek kelime ile harika bir şey. Gayet sağlam ve eksiksiz geldi. Bir kaç fotoğraf ve uygulama hariç tüm verilerim eksiksiz bir şekilde yüklendi.”

9. Samsung Galaxy S25 Ultra

Teknolojinin sınırlarını zorlayan Galaxy S25 Ultra, yeni nesil Galaxy AI asistanıyla adeta sizin için düşünen bir yardımcıya dönüşüyor. Titanyum çerçevesi ve yerleşik S Pen’i ile hem prestijli hem de üretken bir deneyim sunan telefonun yeni ProVisual Engine destekli kamerası, en zorlu ışık koşullarında bile profesyonel kareler yakalamanızı sağlıyor. Oyun tutkunları için özel olarak optimize edilen işlemcisi ve akıllı pil yönetimiyle en yoğun grafikli oyunlarda bile donma yaşamadan saatlerce vakit geçirilebiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hız, kullanım, arayüz rahatlığı, yapay zeka, kamera, ne ararsanız var. Ne istiyorsanız indirin PC'ye atın ekran paylaşımı yapın. Kalem ayrı bir dünya. Her şeyi kişiselleştirme durumu çok zevkli. iPhone'da yapıp bunda yapamadığım hiç bir şey olmadı. ”

“Aradığım telefonu buymuş, hızlı, performans, kalite, güç, ne ararsan . Samsung yapmış bu işi. Amazon Türkiye kargo gönderimi ve müşteri odaklı politikasıyla her zaman en iyi e-ticaret sitesi.”

10. Apple iPhone 16e

Listenin son telefonu olan iPhone 16e, Apple’ın en güncel teknolojilerini daha erişilebilir bir pakette sunuyor. A18 çip sayesinde gelecekteki tüm güncellemelere ve yapay zeka özelliklerine şimdiden hazır olan bu model, 6,1 inçlik OLED ekranıyla büyüleyici bir görüntü kalitesi sunuyor. Eylem Düğmesi’ni istediğiniz gibi özelleştirebilir, tek tuşla kameraya veya favori uygulamanıza ulaşabilirsiniz. 26 saate kadar video oynatma imkanı sunan güçlü pili ve güvenli Face ID teknolojisiyle, küçük ama çok güçlü bir iPhone arayanlar için ideal model.

Kullanıcılar ne diyor?

“Apple’ın en baz telefonu olmasına rağmen bence tüm Android'lerden daha stabil çalışıyor. 2 aydır kullanıyorum çok memnunum. Android'den geçmeyi düşünenler fazla düşünmeyip alsın direkt.”

“Kamerası fazlasıyla iş görüyor. İşlemcisi falan da her uygulamayı anında açıyor. Şu anda fiyat/performans olarak alınabilecek en iyi iPhone olduğunu düşünüyorum.”

