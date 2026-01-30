Güne enerjik başlamak isteyenler buraya! Animal Joy indirimi başladı

Güne nasıl başlarsanız gününüz öyle geçer. Artık sabahları "Vaktim yok" diyerek kahvaltıyı atlamaya ya da sağlıksız seçeneklere yönelmeye son! Klasik kahvaltı keyfini bozmadan sıfır şekerli, yüksek proteinli ve sadece dakikalar içinde hazırlanan Animal Joy pankek karışımları, fit kremaları ve enerji deposu granolalarıyla günün ilk öğününü sağlıklı ve lezzetli bir şekilde karşılayabilirsiniz. Üstelik şimdi lansmana özel %33'e varan, çoklu alım fırsatı sunan paketlerde %21’e varan indirimler var. Bitmedi, Mynet okuyucularına özel MDZN koduyla ekstra %10 indirim de sizi bekliyor. Size özel seçtiğimiz ürünlere göz atmak isterseniz işte detaylar...
Sabahları mutfakta vakit harcamadan gurme bir kahvaltı yapmak artık hayal değil. İçinde yumurtasından vanilyasına kadar her şeyi hazır olan bu karışımı sadece sütle karıştırıp tavaya dökmeniz yeterli. Sıfır şekerli, yüksek proteinli ve tam buğday unlu bu pankekler, hem diyetinizi bozmuyor hem de sizi öğlene kadar tok tutuyor.
"Sabahları yumurta kırmaya bile vaktim yok" diyenler için devrim niteliğinde bir çözüm olan bu hazır omlet tozunu sadece su ekleyerek saniyeler içinde hazırlayabiliyorsunuz. Kaslarınızı besleyen yüksek protein içeriğiyle en yoğun sabahlarınızda bile sağlıklı beslenmekten taviz vermenize gerek kalmayacak.
Kahvaltıda yumurta yemekten sıkılanlar veya o yoğun tadı sevmeyenler için en iyi alternatiflerden biri olan bu toz, bir servisinde tam 10 yumurta akına eşdeğer protein bulunduruyor. Yağ ve karbonhidrat içermediği için vücudunuza sadece saf enerji veren ürünü ister içeceğinize karıştırın ister tariflerinize ekleyin, yumurta haşlama derdi olmadan protein kaynağına ulaşmanızı sağlıyor.
Klasik fıstık ezmelerinden farklı olarak ekstra whey protein ile güçlendirilen bu lezzet, %35 protein oranıyla tam bir enerji deposu. Üstelik şeker ilavesiz yapısı ve içeriğindeki sağlıklı yağlarla sabahları hem tatlı ihtiyacınızı karşılıyor hem de antrenman öncesi ihtiyacınız olan o gücü veriyor.
Gününüzün geri kalanında yüksek performans sergilemek için kahvaltı rutininize ekleyebileceğiniz yardımcılardan olan Kreatin, enerji üretiminizi artırarak sizi günün antrenmanına veya yoğun temposuna hazırlar. Sabahları suyunuzla veya shake'inizle karıştırıp içebileceğiniz Kreatin, uzun vadeli güç ve dayanıklılık artışı sağlıyor.
Güne hafif ama enerjik bir kahvaltıyla başlamak isteyenlerin favorisi Cream of Rice, beyaz pirinç unundan gelen kompleks karbonhidrat yapısıyla sindirimi çok kolay. Üstelik dakikalar içinde hazırlanabilmesiyle sabahları yulaf ezmesine harika bir alternatif sunuyor.
Kahvaltıda tatlı yemeyi sevenler buraya! Bu ürünü ister koyu kıvamlı bir puding yapıp kaşıklayabilir isterseniz de akışkan bir sos haline getirip pankeklerinizin üzerine gezdirebilirsiniz. %72 protein oranıyla sabah tatlı krizlerini en sağlıklı şekilde yönetmenizi sağlayan ürün, çabuk hazırlanabilir yapısıyla kahvaltı keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak.
Sabahları güne protein shake ile hızlıca başlamayı sevenler için reçetesi yenilenmiş en güçlü formül! Daha yüksek protein oranına sahip WPC80 ile üretilen bu protein tozu, hafif içimi ve zengin amino asit profiliyle kahvaltılarınızdan antrenman sonrasında size eşlik edecek en güçlü destekçi.
İçindeki fındık, badem ve fıstık ezmesiyle zenginleşen bu granola, whey protein takviyesiyle sıradan kahvaltılık gevreklerden ayrılıyor. Şeker ilavesiz içeriği ve yüksek lif oranı sayesinde hem sindirimi destekliyor hem de sabah telaşında kaseye döküp hemen yiyebileceğiniz en pratik öğün oluyor.
Kahvaltı sofrasının en sağlıklı üçlüsü olan çikolata, çilek ve hindistan cevizi aromalı bu kremalar, rafine şeker ve palm yağı içermiyor. %30 whey proteini ile dolu her bir paket, sabah ekmeğinize sürdüğünüz o meşhur kremaları çok daha besleyici bir hale getiriyor.
