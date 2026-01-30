Güne enerjik başlamak isteyenler buraya! Animal Joy indirimi başladı

Güne nasıl başlarsanız gününüz öyle geçer. Artık sabahları "Vaktim yok" diyerek kahvaltıyı atlamaya ya da sağlıksız seçeneklere yönelmeye son! Klasik kahvaltı keyfini bozmadan sıfır şekerli, yüksek proteinli ve sadece dakikalar içinde hazırlanan Animal Joy pankek karışımları, fit kremaları ve enerji deposu granolalarıyla günün ilk öğününü sağlıklı ve lezzetli bir şekilde karşılayabilirsiniz. Üstelik şimdi lansmana özel %33'e varan, çoklu alım fırsatı sunan paketlerde %21’e varan indirimler var. Bitmedi, Mynet okuyucularına özel MDZN koduyla ekstra %10 indirim de sizi bekliyor. Size özel seçtiğimiz ürünlere göz atmak isterseniz işte detaylar...

1. Protein Pankek Mix

Sabahları mutfakta vakit harcamadan gurme bir kahvaltı yapmak artık hayal değil. İçinde yumurtasından vanilyasına kadar her şeyi hazır olan bu karışımı sadece sütle karıştırıp tavaya dökmeniz yeterli. Sıfır şekerli, yüksek proteinli ve tam buğday unlu bu pankekler, hem diyetinizi bozmuyor hem de sizi öğlene kadar tok tutuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu ürün çok iyi. Pancake kıvamında, dokusunda tadına her şeyiyle kusursuz denebilecek bir ürün. Yerken insana zevk veriyor, tokluk hissiyatı yaşatıyor. Bir gastronomi okuyan biri olarak çok sevdiğim bir ürün oldu, bayıldım.”

“Sabah olsa da pankek yapsam diye bekliyorum ya bu kadar iyi olamaz bir ürün, asla yapay bir tat yok, mükemmel.”

2. PROTEIN OMLET

"Sabahları yumurta kırmaya bile vaktim yok" diyenler için devrim niteliğinde bir çözüm olan bu hazır omlet tozunu sadece su ekleyerek saniyeler içinde hazırlayabiliyorsunuz. Kaslarınızı besleyen yüksek protein içeriğiyle en yoğun sabahlarınızda bile sağlıklı beslenmekten taviz vermenize gerek kalmayacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Eşim ve ben fitness yapıyoruz, sabahları protein omlet ile güne protein dolu bir başlangıç yapıyoruz.”

“Düşündüğümden daha güzel oldu tadı. Açıkçası hazırlarken bu nasıl pişecek su gibi bir şey diyordum ama çok güzel oldu, aynı omlet hiçbir farkı yok.”

3. EGG WHITE PROTEIN

Kahvaltıda yumurta yemekten sıkılanlar veya o yoğun tadı sevmeyenler için en iyi alternatiflerden biri olan bu toz, bir servisinde tam 10 yumurta akına eşdeğer protein bulunduruyor. Yağ ve karbonhidrat içermediği için vücudunuza sadece saf enerji veren ürünü ister içeceğinize karıştırın ister tariflerinize ekleyin, yumurta haşlama derdi olmadan protein kaynağına ulaşmanızı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tadı ve kokusu muhteşem. Diğer aromaları da denemek istiyorum bittiğinde..”

“Cookie aroması gayet güzel olmuş. 100 gram yulaf, 1 muz ve 30 gram egg protein ile shake yapıp içiyorum tadı süper oluyor.”

4. PROTEIN PEANUT BUTTER

Klasik fıstık ezmelerinden farklı olarak ekstra whey protein ile güçlendirilen bu lezzet, %35 protein oranıyla tam bir enerji deposu. Üstelik şeker ilavesiz yapısı ve içeriğindeki sağlıklı yağlarla sabahları hem tatlı ihtiyacınızı karşılıyor hem de antrenman öncesi ihtiyacınız olan o gücü veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Piyasadaki diğer fıstık ezmeleriyle karşılaştırıldığında en iyi besin içeriği.”

“İlk defa denedim, piyasadaki en iyi denediklerim arasında.”

5. CREATINE MONOHYDRATE

Gününüzün geri kalanında yüksek performans sergilemek için kahvaltı rutininize ekleyebileceğiniz yardımcılardan olan Kreatin, enerji üretiminizi artırarak sizi günün antrenmanına veya yoğun temposuna hazırlar. Sabahları suyunuzla veya shake'inizle karıştırıp içebileceğiniz Kreatin, uzun vadeli güç ve dayanıklılık artışı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“6 aydır kullanıyorum, net fark var, etkisini görüyorum.”

“Markayı yeni keşfettim ve ilk olarak creatin ürününü denemek istedim. Formu oldukça güzel, etkisi de aynı şekilde kendini hissettiriyor. Kesinlikle öneririm.”

6. Cream of Rice

Güne hafif ama enerjik bir kahvaltıyla başlamak isteyenlerin favorisi Cream of Rice, beyaz pirinç unundan gelen kompleks karbonhidrat yapısıyla sindirimi çok kolay. Üstelik dakikalar içinde hazırlanabilmesiyle sabahları yulaf ezmesine harika bir alternatif sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kutunun kapağını açınca burnunuza mükemmel bir bisküvi kokusu geliyor. Tadı da çok güzel, ben pankeklerimde kullanacağım.”

“Aroması yoğun, kıvamı güzel. Sık bulunan bir aroma değil. Tercih edebilirsiniz.”

7. PROTEIN PUDDING

Kahvaltıda tatlı yemeyi sevenler buraya! Bu ürünü ister koyu kıvamlı bir puding yapıp kaşıklayabilir isterseniz de akışkan bir sos haline getirip pankeklerinizin üzerine gezdirebilirsiniz. %72 protein oranıyla sabah tatlı krizlerini en sağlıklı şekilde yönetmenizi sağlayan ürün, çabuk hazırlanabilir yapısıyla kahvaltı keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tatlı krizi için bir şey arıyorsanız düşünmeden alın.”

“Hem çilek hem muz aromalı aldım ikisi de çok lezzetli. Diyette olanlar için şiddetle öneriyorum çünkü çok tok tutuyor akşam yemeğinden sonra 2 ölçek yiyince gece acıkmalarımı bir hayli azalttı.”

8. WHEY PROTEIN

Sabahları güne protein shake ile hızlıca başlamayı sevenler için reçetesi yenilenmiş en güçlü formül! Daha yüksek protein oranına sahip WPC80 ile üretilen bu protein tozu, hafif içimi ve zengin amino asit profiliyle kahvaltılarınızdan antrenman sonrasında size eşlik edecek en güçlü destekçi.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kıvamı ve tadı çok beğendim, su ile blender yapıyorum ve milkshake gibi içiyorum, hafif köpüren kıvama bayılırım.”

“Sıkıcı yulaf tariflerimi zevkle yememi sağlayan bir ürün. Tatlı ihtiyacımı da gideriyor. Açıkçası tadı, kokusu ve sütle kıvamı çok çok iyi.”

9. PROTEIN GRANOLA

İçindeki fındık, badem ve fıstık ezmesiyle zenginleşen bu granola, whey protein takviyesiyle sıradan kahvaltılık gevreklerden ayrılıyor. Şeker ilavesiz içeriği ve yüksek lif oranı sayesinde hem sindirimi destekliyor hem de sabah telaşında kaseye döküp hemen yiyebileceğiniz en pratik öğün oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Malzemelerin tadını ve karışımını çok sevdim. Diyetimi daha sürdürülebilir ve eğlenceli hale getirmeme yardımcı oldu. Teşekkür ederim.”

“Granola harika kesinlikle öneririm, çikolatalıyı aldım ben, şekersiz fıstık ezmesi kıvamı akışkan çok iyi.”

10. WHEY NUT PAKETİ

Kahvaltı sofrasının en sağlıklı üçlüsü olan çikolata, çilek ve hindistan cevizi aromalı bu kremalar, rafine şeker ve palm yağı içermiyor. %30 whey proteini ile dolu her bir paket, sabah ekmeğinize sürdüğünüz o meşhur kremaları çok daha besleyici bir hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gerçekten beklentimin üzerindeydi. Pancake'lerime boyut kazandırdı."

“Tadı pürüzsüz bir kakaolu fındık kreması, yerken altta çikolatalı protein tozu hissetmek gibi. Ancak bu kalori-protein oranıyla yapılabilecek en iyi ürün bu. Böyle şeylere ilginiz varsa kesinlikle deneyin.”

