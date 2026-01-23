Ev Yaşam Ev Yaşam
Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar
Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar

Günlük hayatın koşturmacasında ayağımızdan çıkarmadığımız spor ayakkabılar, rahat etmek için olmazsa olmazımız haline geldi. O kadar seçenek arasından hem kaliteli hem de uzun ömürlü bir model bulmak zor olsa da bir spor ayakkabıya servet ödemeden doğru marka ve modelle üstün konfora ulaşmak mümkün. Biz de 3000 TL sınırını aşmadan bulabileceğiniz en iyi spor ayakkabıları listeledik. İşte detaylar!

Spor salonundan ofise, hafta sonu yürüyüşlerinden günlük koşuşturmacaya, hayatın her anında ayakkabılarımız en sadık yol arkadaşımız. Fiyatlar artsa da hem tarzınızdan ödün vermeyip hem de ayak sağlığınızı korumak için bir servet harcamanıza gerek yok. Sizin için en iyi fiyat performans oranına sahip ayakkabıları taradık ve konforuyla pahalı modelleri aratmayan, dayanıklılığıyla uzun yıllar size eşlik edecek en iyi seçenekleri bir araya getirdik. Ürünleri keşfetmek için hadi, içeriğe geçelim!

1. Performansınızı yükselten: Under Armour Charged Pursuit 3 Erkek Koşu Ayakkabısı

Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar 1

Sürekli hareket halinde olduğunuz günlerde dahi ayağınızda yokmuş gibi hissettirecek bir hafiflik mi arıyorsunuz? Charged Pursuit 3, tam olarak bu esneklik ve rahatlık üzerine kurulu. Charged Cushioning orta tabanıyla darbeleri emerken bileği saran yumuşacık yastıklamasıyla konforunuzu en üst seviyeye çıkarıyor. Ultra nefes alan file yapısıyla en yoğun antrenmanlarda bile ayaklarınızın ferah kalmasını sağlayan Charged Pursuit 3, her yerde sizi destekleyen çok yönlü ve dayanıklı bir ayakkabı.

Ürünü İncele

2. Şıklığı ve rahatlığı bir arada arayanlar için: adidas Cloudfoam Comfy Erkek Spor Ayakkabı

Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar 2

Güne başlarken ayağınıza ne giyeceğinizi düşünmek istemiyorsanız bu adidas ayakkabı tam size göre. Cloudfoam Comfort teknolojisi sayesinde her adımda sanki bulutların üzerindeymişsiniz gibi yumuşak bir his veren model, hem hafif yapısı hem de ayağı saran astarıyla gün boyu süren bir konfor sunarken dayanıklı tabanıyla da yere sağlam basmanızı sağlıyor.

Ürünü İncele

3. Çevre dostu tasarım: Skechers Bobs Infinity Kadın Günlük Ayakkabı

Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar 3

Yürüyüş yaparken hem şıklığımdan ödün vermeyeyim hem de ayaklarım bayram etsin diyorsanız Skechers BOBS Infinity harika bir tercih. İçindeki meşhur Memory Foam tabanı sayesinde her adımında sanki bulutların üzerinde yürüyormuşsunuz gibi bir yumuşaklık hissediyorsunuz. Özel örgü sayası ayağınızı nazikçe sararken yer tutuşu güçlü esnek tabanıyla da yağmurlu günlerde bile yere güçlü basıyorsunuz. Üstelik %100 vegan malzemelerle üretilmiş olması ve 3 santimetrelik ideal topuk yüksekliğiyle içiniz çok rahat edecek.

Ürünü İncele

4. Zamansız bir tasarım: Adidas VL Court Base Kadın Spor Ayakkabı

Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar 4

Modası hiç geçmeyen temiz ve klasik bir görünüm arıyorsanız Adidas VL Court Base, dolabınızın kurtarıcısı olacak. Yumuşak sentetik deri yüzeyiyle hem çok şık hem de çok spor duran ayakkabı, sağlam kauçuk tabanıyla her adımda yere güçlü basmanızı destekliyor. İster jean pantolonlarla ister spor elbiselerle kombinleyin, bu model her ortamda sportif şıklığınızı en sade haliyle yansıtacak.

Ürünü İncele

5. Nike Court Vintage Premium Erkek Ayakkabısı

Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar 5

Retro şıklığı sevenlerin vazgeçilmezi olan Nike Court Vintage, yumuşak ve kaliteli deri sayası sayesinde sadece şık görünmekle kalmıyor, aynı zamanda oldukça dayanıklı bir yapı da sunuyor. Üzerindeki mikro delikler ayaklarınıza hava aldırırken iç astarındaki yastıklama gün boyu ayakta kalsanız bile yorgunluk hissetmenizi engelliyor. İster ofiste klasik bir tarz yaratın ister hafta sonu arkadaşlarınızla buluşurken giyin, bu Nike modeli sadeliği ve konforuyla tarzınızın en güçlü tamamlayıcısı olacak.

Ürünü İncele

6. Spordan seyahate her yerde sizinle: Under Armour Charged Assert 10 Erkek Koşu Ayakkabısı

Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar 6

Esneklik ve hızı bir arada arayan koşu tutkunları için tasarlanan Charged Assert 10, özel Charged Cushioning® orta tabanı sayesinde bastığınız her an enerjinizi size geri veriyor ve ayaklarınızın daha az yorulmasını sağlıyor. Fileli üst kısmıyla ayağınıza hava aldırırken en çok aşınan bölgelerdeki dayanıklı kauçuk detaylarsa ayakkabının ömrünü uzatıyor. İster profesyonel bir koşucu olun ister sadece rahat bir yürüyüş ayakkabısı arayın, bu Under Armour ayakkabı her adımda size aradığınız o hafiflik hissini veriyor.

Ürünü İncele

7. Gün boyu ayağınızda yokmuş gibi hissettirecek: Skechers Dynamight 2.0 Erkek Günlük Ayakkabı

Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar 7

Hafif ve kombinleme zahmetine girmeyeceğiniz bir ayakkabı arıyorsanız Skechers Dynamight tam size göre. En güzel yanı, elastik bağcıkları sayesinde bağcık bağlama derdiyle uğraşmadan şipşak giyip çıkabilmeniz. Kırçıllı örme kumaşı sayesinde ayağınız sürekli hava alıyor ve kuru kalıyor. İçindeki Memory Foam taban ise ayak şeklinizi ezberleyip ona göre yastıklama yaptığı için her adımda sadece size özel bir konfor sunuyor.

Ürünü İncele

8. Konforundan ödün vermeyenlerin tercihi: adidas Runfalcon 3.0 Kadın Koşu Ayakkabısı

Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar 8

Çok yönlü tasarımıyla Runfalcon 3.0, seyahatlerden arkadaş buluşmalarına kadar her ortama uyum sağlıyor. Ayağınıza geçirdiğiniz ilk andan itibaren yumuşacık hissettiren Cloudfoam orta tabanı, günlük koşturmacanızı keyfe dönüştürüyor. Kumaş dış yüzeyi sayesinde ayağınız nefes alırken kauçuk alt tabanı sayesinde zemini sıkıca kavrayarak güvenle ilerlemenizi garantiliyor.

Ürünü İncele

9. Farkınızı ortaya koyabilieceğiniz: Kappa Logo Basil Md Günlük Ayakkabı

Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar 9

Kappa'nın hem kadınlar hem de erkekler için tasarladığı Logo Basil Md, gün boyu ayağınızda olsa bile ağırlığını hissetmeyeceğiniz kadar hafif ve ergonomik bir yapıya sahip. Kaliteli malzemeleriyle dayanıklılığından ödün vermeyen bu ayakkabı, yürüyüşlerden arkadaş buluşmalarına kadar her anınıza uyum sağlıyor.

Ürünü İncele

10. Gün boyu enerjinizi koruyan: adidas Ultrabounce Erkek Koşu Ayakkabısı

Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar 10

Sizi bir adım öteye taşıyacak bir ayakkabı arıyorsanız adidas Ultrabounce modeline bir göz atmalısınız. Bounce orta taban teknolojisiyle attığınız her adımda size enerji vererek daha uzun mesafeleri yorulmadan kat etmenize yardımcı olan ayakkabı, hafif kumaş üst yüzeyi sayesinde ayağınıza nefes aldırırken zemini sıkıca kavrayan kauçuk dış tabanıyla farklı yüzeylerde bile güvenle ilerlemenize garantiliyor.

Ürünü İncele

11. Günlük kombinlerin vazgeçilmezi: Kappa Authentic Barney Tur Unisex Günlük Ayakkabı

Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar 11

Şıklığı ve işlevselliği bir arada sunan Kappa Authentic Barney Tur, hem kadın hem de erkek kullanıcılar için günlük hayatta vazgeçilmez olmaya aday. Hafif yapısı ve yumuşak iç astarıyla uzun süreli kullanımlarda bile ayak sağlığınızı koruyarak yüksek konfor veren ayakkabı, dayanıklı malzemesiyle günlük aktivitelerinizde size uzun süre eşlik eder.

Ürünü İncele

12. Joker parça: Hummel Versay Unisex Günlük Ayakkabı

Fiyat performans şampiyonu olan 3000 TL altı spor ayakkabılar 12

Hem kadınların hem de erkeklerin favorisi olmaya aday Hummel Versay, modern tasarımıyla kot pantolonlardan eşofmanlara kadar dolabınızdaki her her parçayla iyi bir uyum yakalıyor. Nefes alan yüzeyi sayesinde günlük temponuza ayak uyduran Versay, ayaklarınızın terlemesini önlerken kauçuk dış tabanı ve yumuşak iç tabanıyla da her adımda destek veriyor.

Ürünü İncele

Bu içerik 23 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

