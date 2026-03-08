Motosiklet alevlere teslim oldu

Yangın; Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi’nde yaşandı. Park halinde bulunan bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve motosiklette çıkan yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken motosiklette maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır