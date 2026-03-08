HABER

Kapat
CANLI| İran 'esir aldık' dedi, ABD yalanladı! Trump'tan dikkat çeken çıkış
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

CANLI| İran 'esir aldık' dedi, ABD yalanladı! Trump'tan dikkat çeken çıkış

İran ile İsrail-ABD savaşında 9. güne girildi. Orta Doğu'da gerilim bitmek bilmiyor. İran, bazı ABD askerlerini esir aldıklarını duyurdu. ABD ise bu iddiaları yalanlandı. Öte yandan Suudi Arabistan ve Kuveyt'te saldırılar devam etti. ABD Başkanı Trump, 'Kürtlerle ilgili karar verdim' derken Lübnan'daki Rus uçağı iddiası dünyada gündem oldu.

Ufuk Dağ

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in ortaklaşa operasyonuyla İran'a saldırmasının ardından İran savaşı tün körfeze yaydı. ABD'nin üslerinin olduğu ülkeleri vurmaya devam eden İran gece yarısında Suudi Arabistan ve Kuveyt'te çok sayıda hedefe saldırdı. En çok konuşulan konu ise ABD ve İran arasındaki esir tartışması oldu. Öte yandan Trurmp'ın Kürtlerle ilgili yaptığı açıklama ve Lübnan basınında yer alan Rus uçağı detayları tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Orta Doğu son durun ne? İşte sıcak bölgede dakika dakika yaşananlar...

08.03.2026 - 08:05

ÇİN: 'DERHAL DURDURUN'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran’daki savaşın kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, "Çin, durumun daha da kötüleşmesini ve çatışmanın yayılmasını engellemek için askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor" dedi.

07.00

S.ARABİSTAN'A SALDIRI

Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saat içinde 33 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

CANLI| İran esir aldık dedi, ABD yalanladı! Trump tan dikkat çeken çıkış 1

06.50

TRUMP'TAN 'KÜRT' ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da savaşı daha karmaşık hale getirmemek için Kürtlerin savaşa girmesini istemediğini söyledi. Trump, "Kürtlerle çok dostuz ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim." dedi.

CANLI| İran esir aldık dedi, ABD yalanladı! Trump tan dikkat çeken çıkış 2

İSRAİL KOMUTANLARI HEDEF ALDI

06.40

İsrail ordusu, Beyrut’ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün Lübnan Kolordusu’ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediğini öne sürdü.

05.55

İRAN'IN ESİR AÇIKLAMASINA ABD'DEN YALANLAMA

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, birkaç ABD askerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini belirterek, "Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyaor. Nafile çabalarına rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamazlar" açıklamasında bulundu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu iddiayı yalanlayarak, "İran rejimi yalan yaymak ve herkesi aldatmak için elinden geleni yapıyor. Bu da bunun açık bir örneği" dedi. CENTCOM, daha önce İran savaşında 6 ABD askerinin öldüğünü duyurmuştu.

CANLI| İran esir aldık dedi, ABD yalanladı! Trump tan dikkat çeken çıkış 3

05.00

TRUMP'TAN İNGİLTERE'YE REST

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin Orta Doğu’ya uçak gemisi gönderme konusunda geç kaldığını belirterek, "Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama, bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok" dedi.

CANLI| İran esir aldık dedi, ABD yalanladı! Trump tan dikkat çeken çıkış 4

04.50

KUVEYT'TE BİR PATLAMA DAHA

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depolarının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

04.40

DİKKAT ÇEKEN RUS UÇAĞI DETAYI

Lübnan basınından MTV televizyonu, 100’den fazla İranlı diplomatı ve İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesini taşıyan Rus kargo uçağının Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’ndan havalandığını ileri sürdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'den 'savaş' çıkışı: 'Derhal durdurun'Çin'den 'savaş' çıkışı: 'Derhal durdurun'
Eski eşinden çocuğunu almaya giden adam, silahla vurularak ağır yaralandıEski eşinden çocuğunu almaya giden adam, silahla vurularak ağır yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd esir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.