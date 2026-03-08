CANLI| İran 'esir aldık' dedi, ABD yalanladı! Trump'tan dikkat çeken çıkış

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in ortaklaşa operasyonuyla İran'a saldırmasının ardından İran savaşı tün körfeze yaydı. ABD'nin üslerinin olduğu ülkeleri vurmaya devam eden İran gece yarısında Suudi Arabistan ve Kuveyt'te çok sayıda hedefe saldırdı. En çok konuşulan konu ise ABD ve İran arasındaki esir tartışması oldu. Öte yandan Trurmp'ın Kürtlerle ilgili yaptığı açıklama ve Lübnan basınında yer alan Rus uçağı detayları tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Orta Doğu son durun ne? İşte sıcak bölgede dakika dakika yaşananlar...

08.03.2026 - 08:05 ÇİN: 'DERHAL DURDURUN' Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran’daki savaşın kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, "Çin, durumun daha da kötüleşmesini ve çatışmanın yayılmasını engellemek için askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor" dedi.

07.00 S.ARABİSTAN'A SALDIRI Suudi Arabistan, hava sahasına son birkaç saat içinde 33 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

06.50 TRUMP'TAN 'KÜRT' ÇIKIŞI ABD Başkanı Donald Trump, İran'da savaşı daha karmaşık hale getirmemek için Kürtlerin savaşa girmesini istemediğini söyledi. Trump, "Kürtlerle çok dostuz ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim." dedi.

İSRAİL KOMUTANLARI HEDEF ALDI 06.40 İsrail ordusu, Beyrut’ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nün Lübnan Kolordusu’ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediğini öne sürdü.

05.55 İRAN'IN ESİR AÇIKLAMASINA ABD'DEN YALANLAMA İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, birkaç ABD askerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini belirterek, "Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyaor. Nafile çabalarına rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamazlar" açıklamasında bulundu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu iddiayı yalanlayarak, "İran rejimi yalan yaymak ve herkesi aldatmak için elinden geleni yapıyor. Bu da bunun açık bir örneği" dedi. CENTCOM, daha önce İran savaşında 6 ABD askerinin öldüğünü duyurmuştu.

05.00 TRUMP'TAN İNGİLTERE'YE REST ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin Orta Doğu’ya uçak gemisi gönderme konusunda geç kaldığını belirterek, "Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama, bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok" dedi.

04.50 KUVEYT'TE BİR PATLAMA DAHA Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depolarının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.