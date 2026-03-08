HABER

Eski eşinden çocuğunu almaya giden adam, silahla vurularak ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta boşandığı eşinden çocuğunu almaya giden Ali Y. (38) eski eşinin birlikte yaşadığı adam tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Eski eşinden çocuğunu almaya giden adam, silahla vurularak ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Y. (38), boşandığı eşi Şerife U.'nun evine giderek çocuğunu almak istedi. Bu sırada yaşanan tartışmada kadının birlikte yaşadığı İsa S. (38), Ali Y.'yi tabancayla vurdu.

Eski eşinden çocuğunu almaya giden adam, silahla vurularak ağır yaralandı 1

AĞIR YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ali Y..'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Eski eşinden çocuğunu almaya giden adam, silahla vurularak ağır yaralandı 2

İsa S., polise teslim olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Vurulan Ali Y.‘nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

