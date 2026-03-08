İran 'çok sayıda ABD askerini öldürdük' demişti: Trump, ABD askerlerinin tabutlarını böyle karşıladı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik füzeli saldırıyla başlayan çatışmalar bölge ülkelerini de içerisine alan savaşa dönüştü. İran başta İsrail olmak üzere Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerine füze ve dronlu çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

İsrail güçleri ise savaşın 9. gününde özellikle başkent Tahran olmak üzere İran'a yoğun saldırılarını sürdürüyor.

TRUMP İRAN'DA ÖLEN ABD ASKERLERİNİN CENAZELERİNİ BÖYLE KARŞILADI

Kaşrılıklı saldırılarla devam eden savaş acı bilançolarıyla sürerken sosyal medyada çok konuşulan görüntüler ABD'den geldi. ABD Başkanı Trump, İran savaşında ölen ABD askerlerinin tabutlarını karşıladı. O anlar medyaya servis edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşında ölen ABD askerlerinin tabutlarını karşıladı. pic.twitter.com/AOzcf9MiBr — Mynet (@mynet) March 7, 2026

İRAN "ÇOK SAYIDA ABD ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

İran’dan son 24 saat içinde ABD’nin Orta Doğu'daki askeri noktalarına gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklama gelmişti.

İran Devrim Muhafızlarına baplı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari yaptığı açıklamada, "Bölgede ABD üslerine yönelik saldırıların devamı kapsamında, son 24 saat içinde saldırgan

ABD ordusuna mensup çok sayıda asker ve komutan öldü ve yaralandı. Ayrıca ABD’ye ait altyapı ve kaynaklara ciddi zarar verildi" ifadelerini kullanmıştı.