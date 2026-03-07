SON DAKİKA | Savaşın 8. gününde son durum! İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

Son dakika: ABD-İsrail ve İran savaşında bir hafta geride kalırken, 8. güne girildi. Savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 332'yi aşarken, ABD Başkanı Donald Trump İran'la "koşulsuz teslim olma" dışında bir anlaşma yapmayacaklarını söyledi. İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı konusunda "Trump'a meydan okuyoruz" açıklaması yaptı. Kürt gruplar kullanılarak olası bir kara harekatı iddiaları gündeme gelirken, İran Genelkurmay Başkanlığı'nden IKBY liderlerine açık açık bir uyarı geldi: "Acımayız!"
İşte savaşın 8. gününde dakika dakika yaşananlar:
07.17
Kuveyt Savunma Bakanlığı, dünden bu yana ülke hava sahasında 14 füze ile 12 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
06.50
İran sabahın ilk saatlerinde İsrail'e yönelik yeni dalga füze saldırısı başlattı. İran'dan yapılan yoğun füze atışları, Suriye'nin Kuneytire ilinin semalarında görüntülendi.
06.00
Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle yaptığı hava indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.Hizbullah'tan yapılan açıklamada yerel saatle 22.30'da İsrail ordusuna ait 4 helikopterin Suriye yönünden gelerek Yahfufa, el-Hureybe ve Mearbun beldelerinin dağlık kesişim noktasına bir piyade birliği indirme girişiminde bulunduğunun tespit edildiği ve çatışma çıktığı belirtildi.İsrail ordusunun söz konusu birlikleri bölgeden çekebilmek için savaş uçakları ve helikopterlerle yaklaşık 40 hava saldırısı düzenleyerek yoğun ateş desteği sağladığı aktarıldı.İndirme operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, İsrail’e ait helikopterler ve askeri uçakların bölgeden geri çekildiği ifade edildi.
05.00
Irak’ın Erbil kenti semalarında kamikaze insansız hava aracı (İHA) görüldü. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı’nda hava savunma sistemleri faaliyete geçti, bölgede patlama sesleri duyuldu. İHA havada imha edildi.Erbil'de İran'ın kamikaze dronla saldırı girişiminde bulunduğu otelde Amerikan askerlerinin konakladığı belirtildi.
04.30
ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır" açıklamasını bir adım ileri götürdü. "Koşulsuz teslimiyet"in yalnızca İran’ın bunu ilan etmesiyle değil, savaşamayacak duruma gelmesiyle de gerçekleşebileceğini söyledi. Axios'a konuşan Trump "Koşulsuz teslimiyet, İranlıların bunu ilan etmesi şeklinde olabilir. Ancak aynı zamanda, kimseleri veya hiçbir şeyleri kalmadığı için artık savaşamayacak duruma gelmeleri anlamına da gelebilir" ifadelerini kullandı.
04.00
ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e ulaştığı bildirildi.
03.15
Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda, Birleşik arap Emirlikleri sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 4 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının engellendiğini açıkladı.
02.50
ABD Başkanı Donald Trump, üretim hızlarını artırmaları amacıyla savunma sanayi şirketleriyle bir araya geldi. Beyaz Saray'da BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon şirketlerinin yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Şirketler, mümkün olan en kısa sürede en yüksek üretim miktarına ulaşmak istediğimiz 'gelişmiş silahlar'ın üretimini dört katına çıkarmayı kabul ettiler." dedi.Söz konusu şirketlerin üretim kapasitelerini maksimum seviyeye çıkardıklarını kaydeden Trump, "Örneğin İran'da ve son zamanlarda Venezuela'da kullandığımız orta ve üst orta sınıf mühimmat konusunda neredeyse sınırsız kaynağa sahibiz." değerlendirmesini yaptı.
02.10
İran Tasnim Haber Ajansı, Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na ağır hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
02.00
İsrail, İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını açıkladı.İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davut Yıldızı) tarafından yapılan açıklamada, roketlerin isabet ettiği bölgelerde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'sinin durumunun ağır, 6'sının orta, 121 kişinin ise hafif yaralı olduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca, sığınaklara gitmeye çalışırken hayatını kaybeden 1 kişinin yanı sıra 368 hafif yaralının bulunduğu ifade edildi.
01.30
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi, Erbil’de 4 kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.
01.00
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin sahaya sürmeye çalıştığı silahlı Kürt gruplara ilişkin, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri kendi egemenliklerini düşünüyorlarsa çeteleri durdurmalı; aksi takdirde altyapılarına saldırılacak ve güvensizliğin acısını tadacaklar." dedi.
Şikarçi, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri bu gruplara geçiş yolu açarsa bu bölgedeki tüm altyapıyı ve tesislerini vuracak ve düşmanımıza acımayacağız." ifadelerini kullandı.
