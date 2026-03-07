SON DAKİKA | Savaşın 8. gününde son durum! İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

04.30

TRUMP: KOŞULSUZ TESLİMİYET YETMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır" açıklamasını bir adım ileri götürdü. "Koşulsuz teslimiyet"in yalnızca İran’ın bunu ilan etmesiyle değil, savaşamayacak duruma gelmesiyle de gerçekleşebileceğini söyledi. Axios'a konuşan Trump "Koşulsuz teslimiyet, İranlıların bunu ilan etmesi şeklinde olabilir. Ancak aynı zamanda, kimseleri veya hiçbir şeyleri kalmadığı için artık savaşamayacak duruma gelmeleri anlamına da gelebilir" ifadelerini kullandı.