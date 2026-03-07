HABER

Etiler’de saldırı zinciri! Önce gece kulübü yakıldı, sonra sahibi öldürüldü

İstanbul’un lüks semtlerinden Etiler’de gece kulübüne sabah saatlerinde kundaklama saldırısı düzenlendi; olaydan saatler sonra ise kulübün sahibi evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan iki olayın bağlantısı olup olmadığı araştırılırken yaşananların çete saldırısı olduğundan şüpheleniliyor. İşte detaylar…

İstanbul’da olaylı bir gece yaşandı. Etiler’de bir gece kulübünün girişine yanıcı madde dökülerek ateşe verilmesinin ardından kulübün sahibi aynı gün evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Olay 4 Şubat günü sabah 06.00 sıralarında yaşandı. Müşteriler dağıldıktan sonra bir kişi gece kulübünün önüne geldi. Elindeki yanıcı maddeyi, gece kulübünün girişine döktü, ardından da ateşe verdi.

Yangını görenler hemen telefona sarıldı. Polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gece kulübünün giriş kısmında çıkan yangını söndürdü.

YANGINDAN SONRA SİLAHLI SALDIRI

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak yangından saatler sonra gece kulübü sahibi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ ÖLDÜ

Vücuduna dört kurşun isabet eden Durmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Peş peşe yaşanan iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayeti ise bir çetenin işlediği belirlendi.

Gece kulübünde çıkan yangının cinayetle ilgisi olup olmadığı araştırılıyor. (Kaynak: Star Haber)

