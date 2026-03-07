HABER

Meteoroloji'den 6 ilde sarı kodlu alarm! Karla karışık yağmur ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre, birçok ilde sağanak yağış, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yurdun güneydoğusunda beklenen yoğun kar yağışı ve karla karışık yağmur nedeniyle 6 kentte sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları (Düzce hariç) ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 İLDE SARI KODLU ALARM

MGM 6 il kentte sarı kodlu kar ve sağanak uyarısında bulundu.

Uyarı yapılan 6 il arasında Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak yer aldı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
