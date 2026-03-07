HABER

İstanbul’da hayat kurtaran kadın sürücüler

Motorlu ambulans ve ambulans direksiyonunda görev yapan kadın sağlık çalışanları, özverileriyle takdir topluyor İstanbul’da görev yapan motorlu ambulans sürücüsü Sevinç Keskinoğlu ile ambulans sürücüsü Esma Dandıl, zorlu mesailerine rağmen hayat kurtarmak için direksiyon başında görev yapıyor.

İstanbul’da hayat kurtaran kadın sürücüler 1

"Motosiklet kullanmak benim için bir tutku"

Motosiklet kullanma tutkusu olduğunu ifade eden Motorlu Ambulans sürücüsü Sevinç Keskinoğlu, "Ambulans servisinde yaklaşık dokuz yıldan beri görev yapmaktayım. Sağlıkçı olarak başladığım bu mesleğe kurumumuz tarafından verilen ast eğitimini sonra sürücülüğe geçtim ve sürücü olarak devam etmekteyim. Motosiklet kullanmak benim için bir tutku. Bu tutkuyu da mesleğimde kullandığım için birleştirdiğim için çok mutluyum. kadınlar her işin üstesinden gelir. sahada olumlu ve olumsuz yönlerini görebiliyoruz tabii ki de olumlu olarak tabii önce bir şaşırıyorlar. sonra takdir ediyorlar. insanlardan daha fazla duyarlı olmalarını istiyoruz. Zaten bu mesleğin zorluğuyla bir karşı karşıyayız. Biz bu mesleği iş gözüyle değil de görev bilinciyle yaklaştığımız için zaten zorlukları tolere edebiliyoruz. Sadece sürücülerden işte vatandaşlardan halkımızdan bize karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

İstanbul’da hayat kurtaran kadın sürücüler 2

"Tepkiler beni daha çok motive ediyor"

Gelen tepkilerden motive olduğunu söyleyen ambulans sürücüsü Esma Dandıl ise "Yaklaşık on üç senedir bu mesleği yapıyorum sağlıkçı olarak. Son beş senedir de ambulans sürücülüğü yapıyorum. Bütün eğitimlerimi tamamladıktan sonra aktif sürücülük yapıyorum şu an. Seviyorum. Çok seviyorum ambulans sürmeyi ve çevreden aldığım tepki Tabii ki bu konuda beni daha çok motive ediyor. Genelde olumlu tepkiler alıyoruz. Tebrik ediyorlar. Helal olsun diyorlar. Ilk defa böyle bayan sürücü görüyoruz diyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yani şöyle mesleğimden dolayı zaten içinde olduğum için araba kullanmayı sevdiğim için de ben kendi isteğimle sürücülük yapmaya devam ediyorum şu an. İstanbul fermuar tekniği maalesef ki çok iyi uygulanmamakta. Bu konuda vatandaşlardan yardımcı olmalarını talep ediyoruz. bu konuda bize ne kadar yardımcı olabilirlerse seviniriz" diye konuştu.

İstanbul’da hayat kurtaran kadın sürücüler 3

İstanbul’da hayat kurtaran kadın sürücüler 4

İstanbul’da hayat kurtaran kadın sürücüler 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

