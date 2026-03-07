HABER

30 milyonluk vurgun! Farklı şehirden gelmişler: Akılalmaz hırsızlık kamerada

Manisa'da gerçekleşen bir soygun, film sahnelerini aratmadı. Farklı şehirden gelen hırsızlar bir üzüm işletmesinin idari binasına girip çelik kasaları keserek 30 milyon lira çaldı. Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansırken, hırsızlık çetesinin çökertildiği belirtildi. İşte o görüntüler!

Manisa'da gerçekleşen akılalmaz hırsızlık olayında 30 milyon lira çalındı. Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece İstasyon Mahallesi'ndeki bir kuru üzüm işletmesinin idari binasından yaklaşık 30 milyon lira çalınmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.

2 BİN SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEMEYE ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle fabrika ve çevresindeki yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.

30 MİLYON LİRALIK VURGUN

Olay günü Saruhanlı'ya giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin araç, Plaka Tanıma Sistemi üzerinden analiz edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon lira çalınması olayına karışan şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.

Polis ayrıca zanlıların 14 Ekim 2025'te Turgutlu ilçesindeki bir seramik fabrikasından yaklaşık 2 milyon avro çalan kişilerle bağlantılı oldukları sonucuna ulaştı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T. (43) tarafından koordine edilen hırsızlık şebekesinin, Manisa'nın Saruhanlı, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinin yanı sıra Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın Orhangazi ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde 10'dan fazla fabrikada hırsızlık yaptığını ya da teşebbüste bulunduğunu saptadı.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Manisa polisi, Türkiye'nin farklı illerinde belirledikleri fabrikaların yönetim ofislerindeki içerisinde yüklü miktarda para olan çelik kasaları soyan İstanbul merkezli hırsızlık çetesini düzenlenen operasyonla çökertti.

Hırsızlıkları şebekenin elebaşı E.T'nin planladığı ve belirli bir aşamaya kadar gruba eşlik ettiği tespit edildi. Manisa polisinin İstanbul ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla E.T. ile 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

SOYGUN ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Saruhanlı'daki fabrikanın güvenlik kameraları, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece yaşanan hırsızlığı kaydetti.

Kayıtlarda, telsizle iletişim kuran şüphelilerin yangın merdiveninden tırmanarak çatıya çıktığı, idari binadaki yönetim ofisine girdikten sonra para dolu sırt çantalarıyla yemekhaneden geçerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

