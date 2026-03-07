Beşiktaş'ta iş yeri yakılan kişi 2 gün sonra Üsküdar'da silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Levent Mahallesi'nde 2 Mart'ta bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İncelemelerde yaya olarak gelen 2 şüpheliden birinin iş yerini yakmaya çalıştığı, diğerinin ise cep telefonuyla olayı kayda aldığı belirlendi.

Polis ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A. (18) ile cep telefonuyla video kaydı alan S.M. (18) Bağcılar'da yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Mart'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 4 Mart'ta bir kişinin evinin önünde aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Y.D. (38), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İncelemelerde, Y.D'nin iki gün önce Beşiktaş'ta yangının çıktığı iş yerinin sahibi olduğu belirlendi.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.