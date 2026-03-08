HABER

Çin'den 'savaş' çıkışı: 'Derhal durdurun'

Orta Doğu'daki savaşta patlamalar ve gerilim gün geçtikçe artıyor. Çin'den günler sonra çok net bir çıkış geldi. Çatışmaların yayılmaması gerektiğini vurgulayan Çin, "Durumun daha da kötüleşmesini ve çatışmanın yayılmasını engellemek için askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, güç kullanımının çözüm getirmediğini vurgulayarak, İran'daki askeri operasyonların durdurulması ve tarafların diplomasi masasına dönmesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran’daki gelişmelerle ilgili bir açıklama yayınladı. İran’daki savaşı "hiç yaşanmaması gereken" ve "kimseye faydası olmayan" bir savaş olarak niteleyen Wang, "Ortadoğu tarihi dünyaya defalardır gösteriyor ki, güç kullanımı hiçbir çözüm sağlamaz ve silahlı çatışma yalnızca nefreti artırır ve yeni krizler doğurur" dedi. Tarafların diplomasiye dönmesi gerektiğini belirten Wang, "Çin, durumun daha da kötüleşmesini ve çatışmanın yayılmasını engellemek için askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

