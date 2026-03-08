Depremzede babanın umudunu yıkan DNA testi! Kızının mezarı 3 yıl sonra bulundu

Türkiye'de 6 şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ilde etkisini gösteren depremler yüreğimizi derinden yakmıştı. Gaziantepi'in İshaliye ilçesinde bulunan Gözde Apartmanı tamamen çökmüştü. Apartmanda yaşayan Karaca ailesi de enkaz altında kaldı.

Bir enerji firmasında şef olarak çalışan 4 çocuk babası Fatih Karaca, gece vardiyasında olduğu için hayatta kaldı. Deprem sırasında evde bulunan ailenin büyük bir bölümü ise hayatını kaybetti.

Karaca depremin ardından hemen enkazın olduğu yere gelirken; eşi Duygu (41), çocukları Mehmet (16), Sıla (16), Adile Nur (17), İrem (13), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam'ın (66) enkazdan çıkarılması için beklemeye başladı.

YILLARCA KIZINI ARADI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre ailenin çocuklarından biri olan 13 yaşındaki İrem Karaca'ya ise ulaşılamadı. Yapılan aramalara rağmen genç kızın cenazesinin bulunamadığı düşünülüyordu. Kızından hiçbir iz bulamayan Fatih Karaca, yıllarca onu aradı. Karaca, üç yıl boyunca kızının akıbetini öğrenebilmek için yetkililere başvurmaya devam etti.

DUYUMLAR SONRASI UMUDU DAHA DA ARTTI

Depremden sonra kızını gördüklerini söyleyen kişiler de Fatih Karaca'nın umudunu artırdı. Depremde evleri yıkılan ve Gençlik Stadı'nda çadırda kalan kızının okul arkadaşı, İrem ile voleybol oynadıklarını, daha sonra ayrıldıklarını anlattı. Ankara'dan gelen iki gönüllü doktor da kendisini arayıp küçük bir kız çocuğu gördüklerini söyledi. Doktorlar İrem'in fotoğraf ve videolarına bakıp, gördükleri kişinin yüzde yüz İrem olduğunu, ancak akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Fatih Karaca bu duyumlar üzerine daha da umutlandı.

DOSYA İNCELEMEYE ALINDI, MEZARLAR AÇILDI

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı depremde kimliği belirlenemeyen cenazelerle ilgili dosyayı yeniden incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında İslahiye'de kimliği tespit edilemeyen bir cenazenin DNA örnekleri, baba Fatih Karaca'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Yapılan ilk incelemede eşleşme çıkmadı. Bunun üzerine savcılık dosyayı derinleştirdi. Kimliği belirsiz cenazenin defnedilmeden önce çekilmiş fotoğrafları incelendiğinde cenazenin yaklaşık 40-45 yaşlarında bir kadına ait olabileceği değerlendirildi. Bu tespit üzerine cenazenin İrem'e değil, annesi Duygu Karaca'ya ait olabileceği ihtimali gündeme geldi.

Yeni ihtimal üzerine Adana'da depremden sonra defnedilen cenazeler için mezar açma kararı verildi. Adana'da Duygu Karaca olarak defnedilen cenaze ile birlikte İrem Karaca'nın üç kardeşi, anneannesi ve babaannesinin mezarları açıldı. Ayrıca İslahiye'de kimliği belirsiz olarak defnedilen mezardan da yeniden DNA örnekleri alındı. Alınan örnekler Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı'nda incelendi.

MEZALAR KARIŞTIRILMIŞ

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor cenazelerin deprem sonrası süreçte karıştırıldığını ortaya koydu. Rapora göre İslahiye'de kimliği belirsiz olarak defnedilen cenazenin anne Duygu Karaca'ya, Adana'da Duygu Karaca adıyla defnedilen cenazenin ise İrem Karaca'ya ait olduğu tespit edildi. Bu tespitle birlikte üç yıldır kayıp olduğu düşünülen İrem Karaca'nın mezar yeri de kesin olarak belirlenmiş oldu. Babanın yıllarca süren bekleyişi ise DNA incelemesinin ardından son buldu.