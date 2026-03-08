HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van’da 216 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van’da 216 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray’da 71, Başkale’de 2, Çaldıran’da 24, Çatak’ta 43, Erciş’te 7, Gevaş’ta 24, Gürpınar’da 26, İpekyolu’nda 1, Muradiye’de 3, Özalp’te 12 ve Saray ilçesinde 3 olmak üzere toplam 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması beklendiği belirtilerek, "Yağışların Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Akşam saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte yüksek ve eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale’de 39 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 39 kaçak göçmen yakalandı
Otomobilin çarptığı kurt telef olduOtomobilin çarptığı kurt telef oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran 'esir aldık' dedi, ABD yalanladı!

İran 'esir aldık' dedi, ABD yalanladı!

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.