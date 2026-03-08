HABER

Böyle talihsizlik görülmedi! Yeni aldığı araç saatler içinde yanıp hurdaya döndü

Bir şahıs İstanbul'dan aldığı otomobiliyle Afyonkarahisar'a gelmek için yola çıktı. Şahıs kent girişinde hayatının şokunu yaşadı. Şahsın 5 saat önce aldığı araçtan önce dumanlar çıktı. Araç daha sonra alevler içinde kaldı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, saatler önce alınan araç kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar...

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi gittiği İstanbul'da otomobil alarak Afyonkarahisar'a dönmek istedi.

DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

Şahıs yaklaşık 5 saat önce aldığı otomobille Yaylabağı beldesine geldiği esnada araçtan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı gören sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yaklaşık yarım saat sonra araçta çıkan yangını söndürdü. Olayın ardından araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında amatör kameralar tarafından çekilen görüntülerdeki konuşmalar ise duyanları üzdü. Konuşmalarda yanan aracın sahibinin aracı henüz birkaç saat önce İstanbul'dan yeni aldığını ve Afyonkarahisar'a gelirken yolda yangının çıktığı şeklinde diyalogların yaşandığı duyuldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

