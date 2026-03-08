Böyle talihsizlik görülmedi! Yeni aldığı araç saatler içinde yanıp hurdaya döndü

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi gittiği İstanbul'da otomobil alarak Afyonkarahisar'a dönmek istedi.

DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

Şahıs yaklaşık 5 saat önce aldığı otomobille Yaylabağı beldesine geldiği esnada araçtan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı gören sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yaklaşık yarım saat sonra araçta çıkan yangını söndürdü. Olayın ardından araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında amatör kameralar tarafından çekilen görüntülerdeki konuşmalar ise duyanları üzdü. Konuşmalarda yanan aracın sahibinin aracı henüz birkaç saat önce İstanbul'dan yeni aldığını ve Afyonkarahisar'a gelirken yolda yangının çıktığı şeklinde diyalogların yaşandığı duyuldu.

