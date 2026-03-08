iPhone 17e'nin İlk benchmark testi sonuçları çıktı: A19 çipinin gücü belli oldu

Apple'ın yeni modeli iPhone 17e'nin performansına dair ilk somut veriler nihayet gün yüzüne çıktı. Geekbench 6 platformunda ortaya çıkan ilk test sonuçları, cihazın kalbinde yer alan A19 çipinin yapabildiklerini gözler önüne serdi. Özellikle cihazın işlemci ve grafik tarafında standart iPhone 17 ile arasındaki ince ancak önemli farklar dikkat çekti. İşte detaylar...

İŞTE A19'LU IPHONE 17E'NİN PERFORMANS TESTİ SONUÇLARI

MacRumors'ta yer alan habere göre; iPhone 17e, testte çoklu çekirdek CPU performansı için en yüksek 9.241 puan elde etti. Beklendiği gibi, bu puan 9.249 ortalama çoklu çekirdek puanına sahip A19 çipli standart iPhone 17 modeliyle neredeyse aynı.

Ayrıca cihaz ilk Geekbench sonuçlarında yaklaşık 31.000 ila 31.500 civarında Metal puanları elde etmiş durumda. Bu puan iPhone 17 için yaklaşık 37.000 seviyesinde bulunuyor. Ancak ortada küçük bir detay var.

iPhone 17e 4 çekirdekli bir GPU'ya sahipken, iPhone 17 5 çekirdekli bir GPU'ya sahip. Bir eksik GPU çekirdeği ile iPhone 17e'nin grafik performansı doğal olarak biraz daha düşük. Fakat çoğu kişinin iPhone 17e ve iPhone 17 arasındaki grafik performansında önemli bir fark görmesi pek olası görülmüyor.

Bu noktada A18 çipli iPhone 16e'nin de 4 çekirdekli bir GPU'ya sahip olduğunu belirtelim.

Bazı iPhone'lar ve aldıkları çoklu çekirdek CPU puanları ise şu şekilde:

iPhone modeli Çok Çekirdekli CPU Puanı iPhone 17 Pro (A19 Pro) 9.805 iPhone 17 (A19) 9.249 iPhone 17e (A19) 9.241 iPhone 16 Pro (A18 Pro) 8.625 iPhone 16e (A18) 7.977 iPhone 15 Pro (A17 Pro) 7.199

IPHONE 17E ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

iPhone 17e, iPhone 16e ile genel olarak aynı tasarımı paylaşıyor ancak Apple'ın A19 çipini, manyetik kablosuz şarj ve manyetik aksesuarlar için MagSafe'i, daha hızlı 5G için Apple'ın ikinci nesil C1X modemini ve iki katına çıkarılmış 256 GB temel depolama alanını sahip.

iPhone 17e'nin fiyatı ülkemiz için 54.999 TL (başlangıç fiyatı) olarak açıklanmış durumda.