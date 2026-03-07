HABER

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım: Sosyal medyada yer yerinden oynadı

ABD ve İsrail’in başlattığı savaşa katılmayı reddeden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türk bayraklı paylaşım yaptı. Özellikle sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcıların başlattığı dostluk ve destek paylaşımları sonrasında Başbakan Sanchez'in bu paylaşımı gündem oldu.

Mustafa Fidan

Son günlerde sosyal medyanın gündemine oturan Türkiye-İspanya birlik ve beraberliğine yönelik paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

İSPANYA LİDERİ SANCHEZ TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM YAPTI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşa katılmayı reddeden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Türkiye ile ilgili sosyal medya paylaşımı geldi.

“TÜRK TWİTTER TOPLULUĞUNA SELAMLAR…”

Katıldığı bir etkinlikteki Türk bayrağı içeren videoyu resmi X hesabından paylaşan Sanchez, paylaşımına “Türk Twitter topluluğuna selamlar…” notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: HEM TÜRKLER HEM İSPANYOLLAR

Başbakan Sanchez'in bu paylaşımı sonrası birçok Türk ve İspanyol sosyal medya kullancısı, paylaşımın altına dostluk ve birlik mesajları yağdırdı.

