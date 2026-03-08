Yetişkinlere özel olacaktı! ChatGPT'nin tartışmalı özelliği tekrar ertelendi

Yapay zeka dünyasının en popüler sohbet botlarından ChatGPT'nin yeni özellikleri için bekleyiş sürüyor. Ancak OpenAI cephesinden, yetişkinlere yönelik bir özellik olacak "yetişkin modu" hakkında yeni bir erteleme haberi daha geldi.

"YETİŞKİN MODU" YENİDEN ERTELENDİ

TechCrunch'ta yer alan habere göre; OpenAI, doğrulanmış yetişkin kullanıcılara erotik ve diğer yetişkin içeriklerine erişim sağlayacak bir ChatGPT özelliği olan "yetişkin modu"nun lansmanını erteledi.

Bir OpenAI sözcüsü Axios'a yaptığı açıklamada şirketin "şu anda daha fazla kullanıcı için daha yüksek öncelikli olan çalışmalara odaklanmak" amacıyla "yetişkin modunun lansmanını ertelediğini" söyledi.

Özelliğin lansmanı daha önce aralık ayından bu yılın ilk çeyreğine ertelenmişti.

Bu ikinci ertelemenin ne kadar süreceği ve nihai olarak özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.