ChatGPT'nin müstehcenlik özelliği ortaya çıktı! Sadece 18 yaşından büyüklere açılacak

İnsanların pek çok alanda kullanmaya başladığı yapay zeka araçları, kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Android Authority'de yer alan habere göre; ChatGPT'nin v1.2026.055 sürümünün kodlarında "Naughty chats" (müstehcen sohbetler) adında yeni bir özelliğin izleri ortaya çıkarıldı.

CHATGPT DAHA MÜSTEHCEN VE YETİŞKİNLERE YÖNELİK BİR DİL KULLANACAK

Sızdırılan kod satırlarına göre bir ayar şeklindeki özellik, kullanıcıların talebi üzerine ChatGPT'nin daha yetişkin temalı bir dil kullanmasına olanak tanıyacak. Yaş doğrulaması gerektiren bu ayar, yalnızca 18 yaş ve üzeri kullanıcılara açık olacak.

YAŞ TAHMİN ARACI KULLANILABİLİR

Doğrudan bir ipucu bulunmasa da bu ayarın, ChatGPT'nin yakın zamanda kullanıma sunulan ve çeşitli faktörlerin kombinasyonuna dayanarak kullanıcının yaşını belirleyen "yaş tahmin aracını" kullanma ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Paylaşılan bilgilere göre bu sistem, kullanıcının yaşını bu araçla belirleyemezse varsayılan olarak kullanıcıyı "18 yaş altı" kategorisine alacak. Kullanıcılar bu grupta yanlışlıkla yer aldıklarını düşünürlerse, bir selfie (özçekim) çekip üçüncü taraf kimlik doğrulama hizmeti olan "Persona"ya göndererek 18 yaş üstü gruba dahil olabilecekler.

ALTMAN İPUCUNU VERMİŞTİ

Sızdırılan bu kodlar, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın daha önce yaptığı açıklamalarla da birebir örtüşüyor. Ekim 2025'te Altman, "yetişkin kullanıcılara yetişkin gibi davranma" prensibi kapsamında gelecekte doğrulanmış yetişkinler için ChatGPT'de müstehcen içerikler sunulabileceğini açıkça dile getirmişti. Ayrıca Altman'ın X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir kullanıcıya verdiği yanıtta belirttiği gibi, sızdırılan kod dizelerinde de ChatGPT'nin kullanıcının özel bir talebi olmadan yetişkin temalı içeriklere girmeyeceği vurgulanıyor.

Son olarak, söz konusu incelemenin yalnızca geliştirilme aşamasındaki kodlara dayandığını ve öngörülen bu tür özelliklerin herkese açık bir sürüme ulaşmama ihtimalinin de bulunduğu hatırlatmak gerekiyor.