HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

ChatGPT'nin müstehcenlik özelliği ortaya çıktı! Sadece 18 yaşından büyüklere açılacak

ChatGPT'nin kodlarında "Naughty chats" (müstehcen sohbetler) adında bir özellik keşfedildi. Aktarılan bilgilere göre bu özellik ChatGPT'nin daha yetişkin temalı bir dil kullanmasını sağlayacak ve sadece 18 yaş üstü kullanıcılara özel olacak.

ChatGPT'nin müstehcenlik özelliği ortaya çıktı! Sadece 18 yaşından büyüklere açılacak
Enes Çırtlık

İnsanların pek çok alanda kullanmaya başladığı yapay zeka araçları, kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Android Authority'de yer alan habere göre; ChatGPT'nin v1.2026.055 sürümünün kodlarında "Naughty chats" (müstehcen sohbetler) adında yeni bir özelliğin izleri ortaya çıkarıldı.

CHATGPT DAHA MÜSTEHCEN VE YETİŞKİNLERE YÖNELİK BİR DİL KULLANACAK

Sızdırılan kod satırlarına göre bir ayar şeklindeki özellik, kullanıcıların talebi üzerine ChatGPT'nin daha yetişkin temalı bir dil kullanmasına olanak tanıyacak. Yaş doğrulaması gerektiren bu ayar, yalnızca 18 yaş ve üzeri kullanıcılara açık olacak.

ChatGPT nin müstehcenlik özelliği ortaya çıktı! Sadece 18 yaşından büyüklere açılacak 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netflix'ten 'Warner Bros.' açıklaması Netflix'ten 'Warner Bros.' açıklaması

YAŞ TAHMİN ARACI KULLANILABİLİR

Doğrudan bir ipucu bulunmasa da bu ayarın, ChatGPT'nin yakın zamanda kullanıma sunulan ve çeşitli faktörlerin kombinasyonuna dayanarak kullanıcının yaşını belirleyen "yaş tahmin aracını" kullanma ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Paylaşılan bilgilere göre bu sistem, kullanıcının yaşını bu araçla belirleyemezse varsayılan olarak kullanıcıyı "18 yaş altı" kategorisine alacak. Kullanıcılar bu grupta yanlışlıkla yer aldıklarını düşünürlerse, bir selfie (özçekim) çekip üçüncü taraf kimlik doğrulama hizmeti olan "Persona"ya göndererek 18 yaş üstü gruba dahil olabilecekler.

ChatGPT nin müstehcenlik özelliği ortaya çıktı! Sadece 18 yaşından büyüklere açılacak 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en küçük televizyonu görenleri şaşkına çeviriyor! Dünyanın en küçük televizyonu görenleri şaşkına çeviriyor!

ALTMAN İPUCUNU VERMİŞTİ

Sızdırılan bu kodlar, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın daha önce yaptığı açıklamalarla da birebir örtüşüyor. Ekim 2025'te Altman, "yetişkin kullanıcılara yetişkin gibi davranma" prensibi kapsamında gelecekte doğrulanmış yetişkinler için ChatGPT'de müstehcen içerikler sunulabileceğini açıkça dile getirmişti. Ayrıca Altman'ın X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir kullanıcıya verdiği yanıtta belirttiği gibi, sızdırılan kod dizelerinde de ChatGPT'nin kullanıcının özel bir talebi olmadan yetişkin temalı içeriklere girmeyeceği vurgulanıyor.

ChatGPT nin müstehcenlik özelliği ortaya çıktı! Sadece 18 yaşından büyüklere açılacak 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'dan beklenen hamle geldi! Kullanıcılara müjde Google'dan beklenen hamle geldi! Kullanıcılara müjde

Son olarak, söz konusu incelemenin yalnızca geliştirilme aşamasındaki kodlara dayandığını ve öngörülen bu tür özelliklerin herkese açık bir sürüme ulaşmama ihtimalinin de bulunduğu hatırlatmak gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 binden fazla çalışanın neredeyse yarısını işten çıkarıyor! 10 binden fazla çalışanın neredeyse yarısını işten çıkarıyor!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD: İsrail’deki elçilik çalışanları ülkeden ayrılabilir ABD: İsrail’deki elçilik çalışanları ülkeden ayrılabilir
Yaren Leylek 15. yılda da Adem Amca ile beraber! Yaren Leylek 15. yılda da Adem Amca ile beraber!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI müstehcen ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Torino'da tur, Samsun'da destan, Ada'da onurlu veda! Ülke puanı...

Torino'da tur, Samsun'da destan, Ada'da onurlu veda! Ülke puanı...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.