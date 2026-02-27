10 binden fazla çalışanı vardı! Neredeyse yarısını işten çıkarıyor: Nedeni ise pek de sürpriz değil

Yeni adı X olan Twitter'ın kurucu ortağı ve eski üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in şirketi Block, geçen yılın son çeyreğine dair finansal sonuçlarını yayımladı.

4 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARIYOR

Block Kurucu Ortağı Dorsey, şirketin bilançosuna dair hissedarlara yönelik mektubunda, "Bugün ekibimizle zor bir kararı paylaştık. Block'un çalışan sayısını neredeyse yarı yarıya azaltıyoruz, 10 binden fazla kişiden 6 binin biraz altına düşürüyoruz, bu da 4 binden fazla kişinin ayrılması veya danışma sürecine girmesi gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bunun şirket için doğru yol olduğuna inandığını belirten Dorsey, karara ilişkin gerekçelerini anlattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dünyanın en küçük televizyonu görenleri şaşkına çeviriyor!

Dorsey, zeka araçlarının bir şirket kurmanın ve yönetmenin anlamını değiştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"ÇOK DAHA KÜÇÜK BİR EKİP DAHA FAZLASINI VE DAHA İYİSİNİ YAPABİLİYOR"

"Bunu şimdiden şirket içinde görüyoruz. Oluşturduğumuz araçları kullanan, çok daha küçük bir ekip daha fazlasını ve daha iyisini yapabiliyor. Zeka araçlarının yetenekleri ise her hafta daha hızlı bir şekilde artıyor. Bu farkındalığa erken ulaştığımızı düşünmüyorum, bence çoğu şirket geç kalıyor. Önümüzdeki yıl içinde, çoğu şirketin aynı sonuca varacağını ve benzer yapısal değişiklikler yapacağını düşünüyorum."

Block Şirketinin İşten Çıkarma Kararını Nasıl Değerlendiriyorsunuz? SEN DE KATIL Evet, birçok şirket benzer kararlar alacak. Hayır, bu durum nadir kalacak. Bilmiyorum, durumu izlemek lazım. Bu karar olumlu bir değişim getirir. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır