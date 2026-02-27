HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

10 binden fazla çalışanı vardı! Neredeyse yarısını işten çıkarıyor: Nedeni ise pek de sürpriz değil

Mobil ödeme ve finans uygulaması Cash App'in sahibi olan finansal teknoloji şirketi Block, 4 binin üzerinde çalışanını işten çıkaracağını bildirdi. Şirketin sahibi olan Twitter'ın kurucu ortağı ve eski üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, bu kararın arkasındaki sebebi "bence çoğu şirket geç kalıyor" sözleriyle açıkladı.

10 binden fazla çalışanı vardı! Neredeyse yarısını işten çıkarıyor: Nedeni ise pek de sürpriz değil

Yeni adı X olan Twitter'ın kurucu ortağı ve eski üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in şirketi Block, geçen yılın son çeyreğine dair finansal sonuçlarını yayımladı.

4 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARIYOR

Block Kurucu Ortağı Dorsey, şirketin bilançosuna dair hissedarlara yönelik mektubunda, "Bugün ekibimizle zor bir kararı paylaştık. Block'un çalışan sayısını neredeyse yarı yarıya azaltıyoruz, 10 binden fazla kişiden 6 binin biraz altına düşürüyoruz, bu da 4 binden fazla kişinin ayrılması veya danışma sürecine girmesi gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

10 binden fazla çalışanı vardı! Neredeyse yarısını işten çıkarıyor: Nedeni ise pek de sürpriz değil 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'dan beklenen hamle geldi! Kullanıcılara müjde Google'dan beklenen hamle geldi! Kullanıcılara müjde

Bunun şirket için doğru yol olduğuna inandığını belirten Dorsey, karara ilişkin gerekçelerini anlattı.

10 binden fazla çalışanı vardı! Neredeyse yarısını işten çıkarıyor: Nedeni ise pek de sürpriz değil 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en küçük televizyonu görenleri şaşkına çeviriyor! Dünyanın en küçük televizyonu görenleri şaşkına çeviriyor!

Dorsey, zeka araçlarının bir şirket kurmanın ve yönetmenin anlamını değiştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"ÇOK DAHA KÜÇÜK BİR EKİP DAHA FAZLASINI VE DAHA İYİSİNİ YAPABİLİYOR"

"Bunu şimdiden şirket içinde görüyoruz. Oluşturduğumuz araçları kullanan, çok daha küçük bir ekip daha fazlasını ve daha iyisini yapabiliyor. Zeka araçlarının yetenekleri ise her hafta daha hızlı bir şekilde artıyor. Bu farkındalığa erken ulaştığımızı düşünmüyorum, bence çoğu şirket geç kalıyor. Önümüzdeki yıl içinde, çoğu şirketin aynı sonuca varacağını ve benzer yapısal değişiklikler yapacağını düşünüyorum."

10 binden fazla çalışanı vardı! Neredeyse yarısını işten çıkarıyor: Nedeni ise pek de sürpriz değil 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netflix'ten 'Warner Bros.' açıklaması Netflix'ten 'Warner Bros.' açıklaması
Mynet Anket Block Şirketinin İşten Çıkarma Kararını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, birçok şirket benzer kararlar alacak.
Hayır, bu durum nadir kalacak.
Bilmiyorum, durumu izlemek lazım.
Bu karar olumlu bir değişim getirir.
Bu anket 11 saat 50 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Öcalan'ın elinde çağrıyla fotoğrafı paylaşıldı! 27 Şubat'ın yıl dönümünde İmralı'dan yeni mesajSon dakika | Öcalan'ın elinde çağrıyla fotoğrafı paylaşıldı! 27 Şubat'ın yıl dönümünde İmralı'dan yeni mesaj
Mahkemeden dikkat çeken 'Gürsel Tekin' kararıMahkemeden dikkat çeken 'Gürsel Tekin' kararı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Jack Dorsey yapay zeka işten çıkarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.