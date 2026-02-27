Biri kulaklık, biri akıllı saat: Huawei FreeBuds Pro 5 ve Watch GT Runner 2 tanıtıldı!

Çinli teknoloji şirketi Huawei, İspanya'nın başkenti Madrid'de "Now is Your Run" etkinliği düzenledi. Etkinlikte FreeBuds Pro 5 ve Watch GT Runner 2 gibi Huawei markalı yeni ürünler tanıtıldı.

Çift motorlu Aktif Gürültü Engelleme (ANC) mimarisine sahip FreeBuds Pro 5, ses ortamını yapay zekayla yönetiyor. "Ultra Lineer Çift Mıknatıslı" ve "Ultra İnce Mikro Düzlemsel Diyafram" sürücüleri eş zamanlı çalışan ürün, düşük ve yüksek frekanslı gürültüleri engelleyebiliyor.

Verileri saniyede 400 bin kez işleyen "MIMO" yapay zeka algılama modeliyle FreeBuds Pro 5'in gürültü engelleme performansı, bir önceki nesle kıyasla yüzde 220 artırılmış. Bunun yanında kulaklık, L2HC 4.0 ses kodek teknolojisi ve 2,3 Mbps'ye kadar yüksek çözünürlüklü kayıpsız iletimle 48kHz/24bit kalitesinde dinleme özelliğine sahip.

Huawei, dört farklı ses profili seçeneği sunan cihazdaki üç mikrofonlu sistemin ve kemik iletimli mikrofonun, 100 desibel seviyesindeki gürültülü ortamlarda sesin net iletilmesine olanak tanıdığı ve ürünün saniyede 10 metre rüzgar hızında dahi konuşma netliğini koruduğu iddiasında.

HUAWEI FREEBUDS PRO 5'İN FİYATI

"Yıldız Oval" tasarıma sahip cihaz, kum beji, beyaz, gri ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. Mavi renk seçeneğinde vegan deri kullanılan ve şarj kutusu küçülen kulaklıkta IP57 toz ve su direnci özelliği bulunuyor.

FreeBuds Pro 5'in 9 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı.

HUAWEI WATCH GT RUNNER 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Huawei, yeni Huawei Watch GT Runner 2'nin lansmanı ile profesyonel koşu akıllı saatlerine geri döndüğünü duyurdu.

Çinli şirkete göre, 3D yüzer anten mimarisiyle gelen Watch GT Runner 2 akıllı saat tünel ve gölgelik alanlarda hassas konum takibi yapabiliyor. "Akıllı Maraton Modu" ile kullanıcılara rehberlik eden akıllı saat, laktat eşiği algılama ve koşu gücü metriği gibi özellikler de barındırıyor.

Titanyum alaşımlı gövdeye sahip 43,5 gram ağırlığındaki saatin gelecek aylarda Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Öte yandan, etkinlikte Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition, Huawei Mate 80 Pro, Huawei MatePad Mini ve Huawei Band 11 Serisi de tanıtıldı.