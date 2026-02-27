HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Biri kulaklık, biri akıllı saat: Huawei FreeBuds Pro 5 ve Watch GT Runner 2 tanıtıldı!

Huawei, kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 5'i ve akıllı saati Watch GT Runner 2'yi tanıttı. Huawei FreeBuds Pro 5 çift motorlu Aktif Gürültü Engelleme (ANC) mimarisine sahip. Şirket, Huawei Watch GT Runner 2 ise şirket profesyonel koşu akıllı saatlerine geri dönmüş durumda. İşte FreeBuds 5 Pro'nun ve Watch GT Runner 2'nin özellikleri...

Biri kulaklık, biri akıllı saat: Huawei FreeBuds Pro 5 ve Watch GT Runner 2 tanıtıldı!
Enes Çırtlık

Çinli teknoloji şirketi Huawei, İspanya'nın başkenti Madrid'de "Now is Your Run" etkinliği düzenledi. Etkinlikte FreeBuds Pro 5 ve Watch GT Runner 2 gibi Huawei markalı yeni ürünler tanıtıldı.

HUAWEI FREEBUDS PRO 5'İN FİYATI ÖZELLİKLERİ

Çift motorlu Aktif Gürültü Engelleme (ANC) mimarisine sahip FreeBuds Pro 5, ses ortamını yapay zekayla yönetiyor. "Ultra Lineer Çift Mıknatıslı" ve "Ultra İnce Mikro Düzlemsel Diyafram" sürücüleri eş zamanlı çalışan ürün, düşük ve yüksek frekanslı gürültüleri engelleyebiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone ve iPad'e NATO onayı! iPhone ve iPad'e NATO onayı!

Verileri saniyede 400 bin kez işleyen "MIMO" yapay zeka algılama modeliyle FreeBuds Pro 5'in gürültü engelleme performansı, bir önceki nesle kıyasla yüzde 220 artırılmış. Bunun yanında kulaklık, L2HC 4.0 ses kodek teknolojisi ve 2,3 Mbps'ye kadar yüksek çözünürlüklü kayıpsız iletimle 48kHz/24bit kalitesinde dinleme özelliğine sahip.

Biri kulaklık, biri akıllı saat: Huawei FreeBuds Pro 5 ve Watch GT Runner 2 tanıtıldı! 1

Huawei, dört farklı ses profili seçeneği sunan cihazdaki üç mikrofonlu sistemin ve kemik iletimli mikrofonun, 100 desibel seviyesindeki gürültülü ortamlarda sesin net iletilmesine olanak tanıdığı ve ürünün saniyede 10 metre rüzgar hızında dahi konuşma netliğini koruduğu iddiasında.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zekaya müstehcenlik geliyor! Yapay zekaya müstehcenlik geliyor!

HUAWEI FREEBUDS PRO 5'İN FİYATI

"Yıldız Oval" tasarıma sahip cihaz, kum beji, beyaz, gri ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. Mavi renk seçeneğinde vegan deri kullanılan ve şarj kutusu küçülen kulaklıkta IP57 toz ve su direnci özelliği bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 binden fazla çalışanın neredeyse yarısını işten çıkarıyor! 10 binden fazla çalışanın neredeyse yarısını işten çıkarıyor!

FreeBuds Pro 5'in 9 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı.

HUAWEI WATCH GT RUNNER 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Huawei, yeni Huawei Watch GT Runner 2'nin lansmanı ile profesyonel koşu akıllı saatlerine geri döndüğünü duyurdu.

Biri kulaklık, biri akıllı saat: Huawei FreeBuds Pro 5 ve Watch GT Runner 2 tanıtıldı! 2

Çinli şirkete göre, 3D yüzer anten mimarisiyle gelen Watch GT Runner 2 akıllı saat tünel ve gölgelik alanlarda hassas konum takibi yapabiliyor. "Akıllı Maraton Modu" ile kullanıcılara rehberlik eden akıllı saat, laktat eşiği algılama ve koşu gücü metriği gibi özellikler de barındırıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'dan beklenen hamle geldi! Kullanıcılara müjde Google'dan beklenen hamle geldi! Kullanıcılara müjde

Titanyum alaşımlı gövdeye sahip 43,5 gram ağırlığındaki saatin gelecek aylarda Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Biri kulaklık, biri akıllı saat: Huawei FreeBuds Pro 5 ve Watch GT Runner 2 tanıtıldı! 3

Öte yandan, etkinlikte Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition, Huawei Mate 80 Pro, Huawei MatePad Mini ve Huawei Band 11 Serisi de tanıtıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD: İsrail’deki elçilik çalışanları ülkeden ayrılabilir ABD: İsrail’deki elçilik çalışanları ülkeden ayrılabilir
Yaren Leylek 15. yılda da Adem Amca ile beraber! Yaren Leylek 15. yılda da Adem Amca ile beraber!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Huawei kablosuz kulaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Torino'da tur, Samsun'da destan, Ada'da onurlu veda! Ülke puanı...

Torino'da tur, Samsun'da destan, Ada'da onurlu veda! Ülke puanı...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Araç kullananlar dikkat: Yeni trafik cezaları belli oldu

Araç kullananlar dikkat: Yeni trafik cezaları belli oldu

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.