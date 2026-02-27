HABER

Nano Banana 2 çıktı: İşte Google imzalı yeni görüntü oluşturma modelinin özellikleri

Google, yeni görüntü oluşturma modeli Nano Banana 2'yi kullanıma sundu. Gemini üzerinden kullanılabilen Nano Banana 2, daha zengin dokular ve daha keskin detaylar ile 4K'ya kadar görseller oluşturabiliyor.

Enes Çırtlık

Yapay zeka dünyasında görüntü oluşturma teknolojileri hızla gelişirken, teknoloji devi Google'dan dikkat çeken yeni bir güncelleme geldi. 9to5Google'da yer alan habere göre; Google, resmi adı "Gemini 3.1 Flash Image" olan en yeni görüntü modeli "Nano Banana 2"yi kullanıma sunduğunu duyurdu.

NANO BANANA 2 ÇIKTI: İŞTE ÖZELLİKLERİ

Ağustos ayında çıkan Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) ve Kasım ayında çıkan Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) modellerinin ardından gelen Nano Banana 2; bir önceki sürüme kıyasla daha zengin dokular, daha keskin detaylar ve canlı aydınlatmalar sunuyor. Paylaşılan bilgilere göre, kesin talimat takibi sayesinde karmaşık isteklere daha sıkı bağlı kalan model, fikre özel nüansları yakalayabiliyor.

Nano Banana 2 çıktı: İşte Google imzalı yeni görüntü oluşturma modelinin özellikleri 1

Nano Banana 2 "hızlı üretim" için, Nano Banana Pro ise "maksimum olgusal doğruluk gerektiren yüksek kaliteli görevler" için kullanılabilecek.

Nano Banana 2 çıktı: İşte Google imzalı yeni görüntü oluşturma modelinin özellikleri 2

Teknik detaylara bakıldığında Gemini uygulamasına eklenen Nano Banana 2, "konu tutarlılığı" özelliği ile tek bir iş akışında 5 karaktere ve 14 nesneye kadar doğruluğu koruyarak kullanıcıların
storyboard oluşturmasına olanak tanıyor. Üretime hazır özellikler kapsamında ise 512 pikselden 4K'ya kadar çeşitli en boy oranları ve çözünürlüklerde tam kontrol sağlıyor. Tüm bu özellikler ve daha fazlası, kullanıcıların veri görselleştirmeleri, infografikler, maketler oluşturabilmesine ve notları şemalara dönüştürebilmesine imkan tanıyor.

Nano Banana 2 çıktı: İşte Google imzalı yeni görüntü oluşturma modelinin özellikleri 3

Gemini uygulamasında Nano Banana 2; Hızlı (Fast), Düşünen (Thinking) ve Pro olmak üzere tüm modellerde Nano Banana Pro'nun yerini alıyor. Ancak Google AI Pro ve Ultra aboneleri, üç nokta menüsü aracılığıyla Nano Banana Pro'ya erişmeye devam edebilecek.

Nano Banana 2 çıktı: İşte Google imzalı yeni görüntü oluşturma modelinin özellikleri 4

Nano Banana 2 ayrıca AI Mode ve Google Lens'e gelirken, Flow'daki varsayılan görüntü oluşturma modeli oluyor. Model; AI Studio, Gemini API, Google Antigravity, Vertex AI ve Gemini CLI için de önizleme (preview) aşamasında sunuluyor.

