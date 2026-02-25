HABER

Google'dan Android kullanıcılarını üzecek karar: İkonik uygulama kaldırılıyor!

Google, Android cihazlardaki ikonik Hava Durumu uygulamasını kaldırıyor. Şirket, bu uygulamanın yerine ise Google Arama altyapısını getiriyor.

Enes Çırtlık

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android ekosistemindeki ikonikleşmiş uygulamalarından birinde köklü bir değişikliğe gidiyor.

ANDROID HAVA DURUMU UYGULAMASI KALDIRILIYOR

Webtekno'da yer alan habere göre; Şirket, artık ikonik hâle gelen Hava Durumu uygulamasını kademeli olarak kaldırmaya başladı. Kullanıcılar, yeni dönemde Google Arama üzerinden hava durumu kontrolü yapabilecekler.

Google'ın Android telefonlar için yayımladığı Hava Durumu uygulaması, oldukça basit bir arayüze sahipti. Tam ekran deneyim sunan uygulama, hava durumu bilgilerinin yanı sıra gelecek günler, nem ve yağış gibi veriler sağlıyor. Aslında yenilenen uygulama da aynı sonuçları verecek ancak Google Arama altyapısı ile daha sağlıklı çalışacak.

İŞTE HAVA DURUMU YERİNE GEÇECEK YENİ UYGULAMA

Google'ın web tabanlı yeni Hava Durumu uygulaması, aslında deneyim açısından çok da farklı değil. Uygulama, eskisi gibi kapsamlı veriler sunuyor. Ayrıca hava kalitesi bölümü gibi yenilikler de sağlıyor. Ve belki de en önemlisi; Google'ın yeni Hava Durumu uygulaması, "AI Overviews" özelliği ile hava durumu için genel bir özet sunabiliyor.

Google dan Android kullanıcılarını üzecek karar: İkonik uygulama kaldırılıyor! 1

Bu arada; Google'ın ikonik Hava Durumu uygulaması, aslında birkaç aydır yenisi ile değiştiriliyordu. Ancak sektör kaynaklarının elde ettiği kullanıcı raporları, bu işe son günlerde hız verildiğini gözler önüne seriyor. Anlaşılan o ki çok yakında tüm kullanıcılar, web tabanlı yeni uygulamayı kullanmaya başlayacaklar.

