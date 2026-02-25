Bir bidon sütü deviren gencin çaresiz anları kamerada

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde besledikleri ineklerden sağdıkları 2 bidon sütü el arabasıyla taşıyan lise öğrencisi Hamza Karakuş, şanssız bir olay yaşadı. Bidonlardan birini kaldırınca diğer bidon yere düşerek içindeki sütler döküldü. Şok yaşayan gencin o anlarda çaresizce bekleyişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalışan yeğenini teselli eden Serkan Karakuş, "Biz de görüntüleri izlerken üzüldük. Yeğenim süt döküldükten sonra pınardan su getirip yerleri de yıkamış" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır