Siyasette 'Öcalan'a statü' tartışması! Dervişoğlu çok sert yüklendi: Çok seviyorsan rozeti tak, eş başkan olarak yanına al"

Siyasette yeni tartışmanın adı 'Öcalan'a statü' oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bu haftaki grup toplantısında çok ses getiren bir çıkışa imza atmıştı.

Bahçeli yaptığı konuşmada, "PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer öyle bir sorun varsa -ki bize göre vardır- bunun çözümü nasıl olacaktır? İmralı'nın statüsünün açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonuca kısa sürede ulaşılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU, BAHÇELİ'YE ÇOK SERT YÜKLENDİ

Bahçeli'nin bu çıkışı kısa sürede siyasetin gündemine otururken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu çok sert sözlerle Bahçeli'yi eleştirdi.

"NE SÖYLERSE SÖYLESİN AYAĞA KALKAN BİR SEYİRCİSİ VAR"

Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu şu sözleri söyledi:



"Ne söylerse söylesin ayağa kalkan bir seyircisi var. Ya insan neler söylendiğine kulak kabartmaz mı? Bu ifadeler Türkiye'yi nereye götürür hiç düşünmez mi? Ne derse ayağa kalkıp alkışlıyorlar. Kurucu önder diyorlar alkışlıyorlar, statü verilmesi lazım diyor alkışlıyorlar. Bu ülkeye büyük hizmet verdiğinden bahsediyor alkışlıyorlar.

"O ROZETİ TAKTIKTAN SONRA EŞ BAŞKAN OLARAK YANINA AL"

Çok seviyorsan eline bir rozet al, İmralı'ya git, Abdullah Öcalan'ın yakasına tak. O rozeti taktıktan sonra eş başkan olarak yanına al.

"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NİN ADINI HALKLARIN HAREKET PARTİSİ YAPARSIN OLUR BİTER"

57 senelik çınar Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını halkların hareket partisi yaparsın olur biter. Sonunda bu millet hem senden kurtulur hem de Abdullah Öcalan belasından"