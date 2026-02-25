5 ayda 50 kilo verdi! 152 kiloluk aşçının inanılmaz değişimi

İzmir Konak'ta kafe Rıfat Erdal, mesleğinin de etkisiyle yıllar içinde düzensiz beslenmeye başladı. Hızla kilo alan Erdal 152 kiloya kadar çıktı. Artan kilo beraberinde tansiyon ve kalp problemlerini de getirdi. Kendi başına kilo vermeyi denese de başarılı olamayan Erdal, bir arkadaşının tavsiyesiyle diyetisyen desteği almaya karar verdi.

Beş ay önce başlanan kişiye özel beslenme programı ve yürüyüş planı, hayatında köklü bir değişimin başlangıcı oldu. Her sabah sahilde en az bir saat yürüyüş yapan Erdal, diyetisyeninin kontrolünde yediklerini düzenli olarak takip etti. Bu disiplinli süreç sonunda 50 kilo vererek 102 kiloya düştü.

'YARIN GİTMİŞ DİYORLAR!'

“Kendime yemek düzeni getirdim. Ortak çalışmayla kilo verdim, azim diyelim” diyen Erdal, çevresindekilerin değişimine inanmakta zorlandığını söylüyor. “Ben dahil herkes şaşırdı. ‘Ne olmuşsun, yarın gitmiş’ diyorlar” ifadelerini kullanan Erdal’ın yeni hedefi ise çift haneli kilolara inmek. “90 ya da 92 kilo olabilir. Önce insanın kendine inanması gerekiyor. Hiçbir diyetisyenin elinde sihirli değnek yok” dedi.

Süreci yakından takip eden diyetisyen Özge Türkmen ise kilo verirken en önemli noktanın sağlığı korumak olduğuna dikkat çekti. Hızlı ve bilinçsiz diyetlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Türkmen, Erdal için önce kapsamlı kan testleri yapıldığını, ardından yaşam tarzına uygun bir program hazırlandığını anlattı.

Program kapsamında su tüketimi artırıldı, öğün düzeni oluşturuldu ve karbonhidrat, yağ ile protein dengesi sağlandı. Düzenli yürüyüş de sürecin temel taşlarından biri oldu. Türkmen, kilo kaybıyla birlikte Erdal’ın kan değerlerinde belirgin iyileşme sağlandığını, nefes alışverişinin düzeldiğini ve uyku kalitesinin arttığını belirtti. “Yaşam kalitesi, hareket kabiliyeti ve günlük aktivite düzeyi ciddi şekilde yükseldi” dedi.

Beş ayda 50 kilo vererek hem sağlığını hem de yaşam enerjisini geri kazanan Rıfat Erdal, şimdi yeni hedefi için aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor.