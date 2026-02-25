HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

5 ayda 50 kilo verdi! 152 kiloluk aşçının inanılmaz değişimi

İzmir’de yaşayan 53 yaşındaki aşçı Rıfat Erdal, tansiyon ve kalp sorunları yaşayınca radikal bir karar aldı. Diyetisyen kontrolünde başlattığı beslenme programı ve düzenli yürüyüş sayesinde 5 ayda tam 50 kilo verdi. İşte Rıfat Erdal'ın zayıflama öyküsü...

5 ayda 50 kilo verdi! 152 kiloluk aşçının inanılmaz değişimi
Gökçen Kökden

İzmir Konak'ta kafe Rıfat Erdal, mesleğinin de etkisiyle yıllar içinde düzensiz beslenmeye başladı. Hızla kilo alan Erdal 152 kiloya kadar çıktı. Artan kilo beraberinde tansiyon ve kalp problemlerini de getirdi. Kendi başına kilo vermeyi denese de başarılı olamayan Erdal, bir arkadaşının tavsiyesiyle diyetisyen desteği almaya karar verdi.

5 ayda 50 kilo verdi! 152 kiloluk aşçının inanılmaz değişimi 1

Beş ay önce başlanan kişiye özel beslenme programı ve yürüyüş planı, hayatında köklü bir değişimin başlangıcı oldu. Her sabah sahilde en az bir saat yürüyüş yapan Erdal, diyetisyeninin kontrolünde yediklerini düzenli olarak takip etti. Bu disiplinli süreç sonunda 50 kilo vererek 102 kiloya düştü.

'YARIN GİTMİŞ DİYORLAR!'

“Kendime yemek düzeni getirdim. Ortak çalışmayla kilo verdim, azim diyelim” diyen Erdal, çevresindekilerin değişimine inanmakta zorlandığını söylüyor. “Ben dahil herkes şaşırdı. ‘Ne olmuşsun, yarın gitmiş’ diyorlar” ifadelerini kullanan Erdal’ın yeni hedefi ise çift haneli kilolara inmek. “90 ya da 92 kilo olabilir. Önce insanın kendine inanması gerekiyor. Hiçbir diyetisyenin elinde sihirli değnek yok” dedi.

5 ayda 50 kilo verdi! 152 kiloluk aşçının inanılmaz değişimi 2

Süreci yakından takip eden diyetisyen Özge Türkmen ise kilo verirken en önemli noktanın sağlığı korumak olduğuna dikkat çekti. Hızlı ve bilinçsiz diyetlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Türkmen, Erdal için önce kapsamlı kan testleri yapıldığını, ardından yaşam tarzına uygun bir program hazırlandığını anlattı.

Program kapsamında su tüketimi artırıldı, öğün düzeni oluşturuldu ve karbonhidrat, yağ ile protein dengesi sağlandı. Düzenli yürüyüş de sürecin temel taşlarından biri oldu. Türkmen, kilo kaybıyla birlikte Erdal’ın kan değerlerinde belirgin iyileşme sağlandığını, nefes alışverişinin düzeldiğini ve uyku kalitesinin arttığını belirtti. “Yaşam kalitesi, hareket kabiliyeti ve günlük aktivite düzeyi ciddi şekilde yükseldi” dedi.

Beş ayda 50 kilo vererek hem sağlığını hem de yaşam enerjisini geri kazanan Rıfat Erdal, şimdi yeni hedefi için aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sapık milyarder Epstein'e ait 6 adet depo bulundu! İçeriden çıkanlar şaşkına çeviriyorSapık milyarder Epstein'e ait 6 adet depo bulundu! İçeriden çıkanlar şaşkına çeviriyor
Kırşehir’de kumar operasyonuKırşehir’de kumar operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
diyet beslenme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.