Elon Musk'a büyük şok! xAI'ın OpenAI'a açtığı dava reddedildi

Dünyanın en büyük yapay zeka şirketleri arasındaki yasal savaşlarda yeni bir gelişme yaşandı. Engadget'te yer alan habere göre; Elon Musk'ın şirketi xAI'ın, ticari sırlarını çaldığı iddiasıyla rakibi OpenAI'a açtığı dava reddedildi. ABD Bölge Yargıcı Rita F. Lin, davanın reddine dair sunduğu gerekçelerle dikkat çekti.

OPENAI'A DEĞİL ÇALIŞANLARA ATFEDİLDİ

Yargıç Rita F. Lin, kararında xAI'ın şikayetinin "OpenAI'ın herhangi bir suistimaline işaret etmediğini" ve bunun yerine listelenen tüm suistimallerin "yaklaşık aynı zamanlarda OpenAI için şirketten ayrılan" sekiz eski çalışana atfedildiğini belirtti.

Lin, xAI'ın iki eski çalışanını, OpenAI'ın işe alım uzmanıyla görüştükleri sırada, şirketten ayrılmadan önce kaynak kodu çaldıkları iddiasıyla suçladığını söyledi. Ancak xAI, işe alım uzmanının bu eski çalışanlara bunu yapmalarını söyleyip söylemediğini belirtmedi. Şirketin davasında ayrıca, iki eski çalışanın işten ayrıldıktan sonra bile iş sohbetlerini cihazlarında sakladıkları, bir diğerinin xAI'dan ayrıldıktan sonra gizli bilgilerle ilgili sertifikaları vermeyi reddettiği ve başka bir eski çalışanın da OpenAI'da çalışmaya başladıktan sonra xAI'ın işe alım ve veri merkezi optimizasyon bilgilerine erişmeye çalışıp başarısız olduğu iddia ediliyor.

XAI BUNLARI EKLEMEMİŞ

Yargıç Lin, OpenAI'ın kendi davranışlarıyla ilgili iddiaların olmadığını söylerken, xAI'ın doğrudan OpenAI'ı söz konusu çalışanları ticari sırlarını çalmaya zorlamakla suçlayan hiçbir bilgiye yer vermediği ve bu eski çalışanların OpenAI için çalışmaya başladıktan sonra çalınan herhangi bir ticari sırrı kullandıklarına dair iddiaları da sunmadığı belirtildi.

Tam olarak ifade etmek gerekirse, OpenAI'ın davanın reddine ilişkin talebi "değişiklik yapma izniyle" kabul edildi. Bu da davanın henüz tamamen kapanmamış olabileceği ve xAI'ın 17 Mart 2026 tarihine kadar yargıcın kararında yazdıklarını değinen değiştirilmiş bir şikayet dilekçesi sunabileceği anlamına geliyor.

MUSK'IN XAI'I VE ALTMAN'IN OPENAI'I

Gündeme gelen bu ticari sır davası, aralarında uzun süredir devam eden bir rekabet bulunan OpenAI ve xAI arasındaki birkaç davadan sadece birini oluşturuyor. Nitekim Elon Musk'ın OpenAI ve Microsoft'a karşı, OpenAI'ı kar amacı gütmeyen kuruluş statüsünü ihlal etmekle suçladığı devam eden bir şikayeti daha bulunuyor. OpenAI'ın ilk yatırımcılarından biri olan Musk, şu anda şirketten "haksız kazançlar" nedeniyle 79 milyar ila 134 milyar dolar arasında tazminat talep ediyor.